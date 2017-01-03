Противник около 50 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения: МО НКР

В ночь на 3-е января на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана противник около 50 раз нарушал режим прекращения огня, в ходе которого из разнокалиберных видов оружия в направлении армянских дозорных произвел более 400 выстрелов.

На северно-восточном направлении азербайджанские вооруженные силы применили также 60мм миномет (1 снаряд).

Для подавления активности противника силы Армии Обороны НКР на позициях предприняли необходимые меры и уверенно осуществили оборону передовой линии.

Пресс-служба Министерства обороны НКР