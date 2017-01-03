Мхитарян, Жиру и другие «скорпионы»: видео

В последние дни следующие друг за другом голы Генриха Мхитаряна в составе «Манчестер Юнайтед» и Оливье Жиру в составе «Арсенала», забитые ударом «скорпиона», напомнили Спорт-Экспрессу других «скорпионов».

Автор публикации Филипп Папенков пишет, что 26 декабря «мастер таких голов Ибрагимович в матче “Манчестер Юнайтед” помог ощутить себя скорпионом Генриху Мхитаряну. Чудо в исполнении армянина обязательно войдет в число лучших голов 2016 года. Ну и что, что из офсайда».

По мнению автора, если Жиру задал тренд новому году, то «это просто круто! Вот бы в каждом туре случались такие голы-красавцы. Как он так извернулся?!», – удивляется он.

Издание также выложило видео с голами бразильского кудесника мяча Зико в Японии, Златана Ибрагимовича, Лорана Робера, а также Рафаела ван дер Варта, Левана Мчедлидзе и Алана Гатагова.