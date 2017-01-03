Франсуа Олланд посетил штаб курдских формирований «Пешмерга» и французских военных в Ираке

Радио Азатутюн. Во время визита в Ирак президент Франции Франсуа Олланд посетил штаб курдских военизированных формирований “Пешмерга”, которые участвуют в операции против экстремистской группировки “Исламское государство”.

Олланд ознакомился с ходом операции по освобождению северной провинции Ирака Найнава и ее административного центра города Мосул от террористов “Исламского государства”, в которой участвуют бойцы “Пешмерга”. Олланда сопровождал министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Ранее президент Франции прибыл в административный центр Иракского Курдистана город Эрбиль, где обсудил борьбу с “Исламским государством” и встретился с размещенными в Ираке французскими военнослужащими.

Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака, Мосула, началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют иракские правительственные силы, отряды “Пешмерга”, а также бойцы из числа местных племен и шиитские вооруженные отряды. Поддержку силам, противостоящим джихадистам, оказывает французская авиация и артиллерия, которые действуют в составе международной коалиции во главе с США.