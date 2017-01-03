Свободная сирийская армия приостановила диалог об участии в мирных переговорах в Казахстане

Голос Америки. Свободная сирийская армия обвинила режим Асада в неоднократных нарушениях перемирия

Сирийские повстанцы заявили, что они приостанавливают диалог об участии в мирных переговорах в Казахстане позднее в этом месяце, объясняя это неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны сирийской правительственной армии.

Свободная сирийская армия, состоящая из преимущественно умеренных повстанческих группировок, в понедельник выпустила заявление, в котором подчеркнула, что они «соблюдают режим прекращения огня по всей Сирии, но режим и его союзники не прекращают обстрелы и перешли к серьезным и частым нарушениям».

Повстанцы заявили, что любое продвижение сирийской армии нарушит прекращение огня, и они будут считать договоренности о перемирии недействительными.

Россия и Турция, которые являются организаторами мирных переговоров в Астане, пока не прокомментировали заявление повстанцев.

Прекращение огня вступило в силу на прошлой неделе. Однако повстанцы утверждают, что сирийские бойцы и их союзники из «Хезболлы» по-прежнему пытаются отбить у повстанцев территорию под Дамаском, где расположена система водоснабжения города.

Соглашение о прекращении огня было выработано Россией, которая поддерживает Асада, и Турцией, которая является сторонницей повстанцев.

Фото – Голос Америки