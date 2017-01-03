«Кого теперь за овцу принимаешь, себя или международное сообщество?»: пресс-секретарь Армии Обороны

Глава Отдела информации и связей с общественностью Армии Обороны НКР Сенор Асратян на своей странице в Фейсбуке пишет:

«29 декабря 2016г несколько часов спустя после диверсионно-разведывательной операции в направлении Тавуша МО Азербайджана распространило сообщение о своем «без вести пропавшем» солдате, в то же время, вменив армянской стороне вину за то, что наступательное действие предприняла она.

Сегодня Азербайджан распространил очередное сообщение, согласно которому, им уже известна судьба «без вести пропавшего» военнослужащего Чингиза Гурбанова.

Судя по довольно «агрессивному» содержанию сообщения, создается впечатление, что армяне, совершив вылазку, убили Чингиза, затем приволокли его труп на свою территорию…

И теперь Азербайджан, обращаясь к мировому сообществу, хочет взять обратно своего «без вести пропавшего», а эти армяне, проявляя бесчеловечное отношение, «под разными предлогами преднамеренно оттягивают процесс возвращения трупа».

Теперь вот иди и не говори: ты, как там тебя, «кара коюнлу» или «ак коюнлу», кого же теперь за овцу принимаешь? Себя или международное сообщество? …».