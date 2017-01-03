Эрдоган посеял ветер и жнет бурю: экс-руководитель Турецкой редакции Deutsche Welle

Deutsche Welle. За терактом в новогоднюю ночь в Стамбуле последуют новые нападения исламистов, и турецкие власти во многом сами в этом виноваты, считает Баха Гюнгёр.

Еще задолго до того, как западно-ориентированные и современные представители турецкого общества начали отсчет последних секунд уходящего года, появились предвестия ужасающей террористической атаки на модный ночной клуб Reina. Слишком уж явно негодовали в соцсетях по поводу празднования Нового года в последние недели шарлатаны, называющие себя “имамами” (духовный глава) и “ходжами” (наставник).

При этом они не стеснялись называть приверженцев западных манер “неверными”, тем самым фактически провозглашая их целью нападений, которых все опасались. Даже Управление по делам религии, высшее религиозное ведомство светской республики в тексте пятничной молитвы, распространенном по мечетям, высказалось против празднования Нового года, указав, что это несовместимо с исламской культурой.

Террор продолжится

Так что вопрос был не в том, будут ли нападения в новогоднюю ночь, а в том, где именно нанесут удар радикальные исламисты. По этой причине для предотвращения кровопролития в Стамбуле дежурили 17,5 тысячи полицейских.

Но на входе в клуб Reina стоял лишь один сотрудник полиции, и террорист убил его, прежде чем открыть беспорядочную стрельбу внутри заведения. Есть предостаточно теорий заговора, но факт в том, что Турция находится в глубочайшем внутриполитическом кризисе – да что там, даже в хаосе – с момента основания республики в 1923 году.

Ослепленный своей целью сделать Турцию президентской республикой, а себя – единовластным правителем страны и ее народа, Эрдоган совершил ряд просчетов, приведших к саморазрушению. Времена, когда он, будучи реформатором, вызывал восхищение в Евросоюзе, уже давно в прошлом. Вместо того, чтобы вести политически и экономически сильную, и культурно-ориентированную на современные ценности Турцию в ЕС, он безвозвратно разбазарил доверие к своей персоне. Вместо того, чтобы укреплять курс на примирение с курдами, он выбрал прямую конфронтацию.

С того момента, как фактически из-за его действий были отменены итоги парламентских выборов 7 июня 2015 года, в Турции от терактов погибли почти 1500 человек, сотни получили ранения. Нынешнее нападение на берегу Босфора показывает, что конца убийствам не видно. Если реалистично оценивать ситуацию, в этом году можно ожидать еще много новых террористических атак. Уже сейчас чувствуются последствия для экономики страны, ее валюты лиры и туризма.

Сирийский вызов

Смена курса для Эрдогана уже невозможна. Теперь он вынужден бороться на стороне России против террористической группировки “Исламское государство” до самого конца. Против организации, с непосредственными предшественниками которой Эрдоган и его последователи обращались деликатно, а теперь не знают, как от них избавиться. Турецкая армия сражается заодно и против сирийских курдов, чтобы не позволить им занять всю территорию вдоль границы с Турцией. А внутри страны продолжается борьба с движением бывшего соратника Эрдогана проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое теперь считается террористической организацией FETÖ. Более 100 тысяч госслужащих уволены или отстранены от должностей, свыше 40 тысяч человек задержаны по подозрению в причастности к FETÖ. Хотя убедительных доказательств этого до сих пор нет.

Если Эрдоган хочет хотя бы частично вернуть себе доверие внутри страны и за рубежом, ему надо изменить свое поведение. Например, не отделываться лишь письменным заявлением после такого теракта, как в новогоднюю ночь, а лично способствовать поимке преступников. А еще не только дистанцироваться от угроз тем, кто придерживается западных ценностей и предпочитает иной стиль жизни, но задействовать органы правосудия и полицию для того, чтобы пресечь публичные угрозы людям и учреждениям. И не обвинять при каждом удобном случае ЕС и, прежде всего, Германию в пособничестве террористам и предоставлении им убежища.

Господство произвола

Правовое государство в Германии означает, что суд и правоохранительные органы обязаны доподлинно доказать вину подозреваемых, прежде чем будет вынесен обвинительный приговор. В Турции же инакомыслие и несогласие с властями становятся уголовным преступлением и основанием для ареста. А чтобы снова выйти на свободу, человек должен доказать свою невиновность. Поэтому более 170 журналистов, писателей и ученых сидят за решеткой и в условиях режима чрезвычайного положения, введенного в стране, подвергаются допросам в течение пяти дней, прежде чем им позволяют поговорить с адвокатами. Так Турция не сможет противостоять вызовам 21 века.

Автор: Баха Гюнгёр, журналист, бывший руководитель турецкой редакции DW