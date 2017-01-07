Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:09 | Январь 7 2017

Иракская армия и ее союзники заняли господствующие высоты над Мосулом

Иракская армия и ее союзники заняли господствующие высоты над Мосулом

Радио Свобода. Иракская армия вытеснила отряды террористической группировки “Исламское государство” из стратегически важного района Мосула. В результате ночной операции войска захватили холмистый квартал Мутана, обеспечив себе контроль над высотами, с которых открывается панорама города.

Мосул остается последним крупным оплотом “Исламского государства» в Ираке.

С конца октября армия, курдские вооруженные формирования «Пешмерга», арабские суннитские племена и шиитские ополченцы при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции заняли две трети восточной части Мосула.

Представитель иракского управления по борьбе с терроризмом заявил агентству Reuters, что иракские военные впервые использовали приборы ночного видения, чтобы атаковать в темное время суток.

Фото – Радио Свобода

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Рубрики: Военные, Международные
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