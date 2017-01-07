В Германию из США прибыли сотни единиц бронетехники и артиллерии для сдерживания России: фото

Радио Свобода. В Германию 6 января на военно-транспортных кораблях США доставлены американские танки, самоходные гаубицы и сотни боевых машин различного назначения. Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления “сил сдерживания” НАТО на случай возможной агрессии со стороны России. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Около трех с половиной тысяч военнослужащих 4-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Карсоне, штат Колорадо, в ближайшие две недели присоединятся, вместе с прибывшей военной техникой, к войскам, уже находящимся в Европе.

Пополнение американских войск в Европе означает начало новой фазы операции “Атлантическая решимость”, которая предусматривает присутствие боевых частей бронетанковой бригады в Европе.