Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:05 | Январь 7 2017

В Германию из США прибыли сотни единиц бронетехники и артиллерии для сдерживания России: фото

В Германию из США прибыли сотни единиц бронетехники и артиллерии для сдерживания России: фото

Радио Свобода. В Германию 6 января на военно-транспортных кораблях США доставлены американские танки, самоходные гаубицы и сотни боевых машин различного назначения. Военная техника направляется в страны Восточной Европы для усиления “сил сдерживания” НАТО на случай возможной агрессии со стороны России. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Около трех с половиной тысяч военнослужащих 4-й пехотной дивизии, дислоцирующейся в Форт-Карсоне, штат Колорадо, в ближайшие две недели присоединятся, вместе с прибывшей военной техникой, к войскам, уже находящимся в Европе.

Пополнение американских войск в Европе означает начало новой фазы операции “Атлантическая решимость”, которая предусматривает присутствие боевых частей бронетанковой бригады в Европе.

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Рубрики: Военные, Международные
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