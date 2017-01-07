Почему и как: Куба успешно переходит с русского на английский

По мере того как Куба открывается для внешнего мира – в том числе иностранных туристов, – все больше кубинцев учат в качестве иностранного языка не русский, как в былые времена, а английский. Обязательное знание английского уже введено в средней и высшей школе, но кубинцы активно учат язык международного общения и без принуждения, пишет в репортаже ВВС под заголовком «Куба переходит с русского на английский» Уилл Грант.

На гаванский джаз-фестиваль каждый год собираются музыканты и зрители не только с Кубы, но и из многих других стран.

Перед сценой на пластмассовых стульях сидят вперемешку с кубинцами гости из США, Европы и Китая. На сцене – саксофонист из Дании вместе со старыми друзьями с Кубы.

На таких международных слетах языком общения обычно оказывается английский.

Все больше и больше кубинцев в последнее время учат этот язык – или, по крайней мере, стараются сделать так, чтобы его выучили их дети.

Нет – русскому

На утреннем построении в средней школе имени Хесуса Суареса Гайоля на окраине Гаваны играют школьный гимн.

Школа эта названа в честь одного из соратников Эрнесто Че Гевары. Имя боевика-революционера из названия никто не вычеркивает, но страна, в которой растут эти школьники, становится все меньше похожа на ту, за которую боролся товарищ Гайоль.

Власти, например, ввели для старшеклассников и студентов обязательное требование владения английским не ниже определенного уровня.

Во времена холодной войны школьники и студенты могли выбирать между русским и английским. Однако теперь, как рассказали Би-би-си в государственных структурах, ведающих образованием, власти подумывают о том, чтобы сделать уроки английского обязательными для всех детей и подростков.

“Английский как язык международного общения всегда был у нас в программе, – объясняет руководитель системы средней школы Кубы Зоя де ла Ред Итуррия. – Но сейчас мы вводим новые методики и стараемся повысить качество обучения английскому”.

Но пока кубинцы учат английский в основном по старомодным методикам – с упором на учебники, механическое повторение слов и фраз, да еще и без нормального доступа в интернет.

Консультант правительства по развитию изучения английского Ольга Перес говорит, что власти Кубы надеются решить вопрос с интернетом.

“Было бы хорошо иметь в школах интернет. А вообще мы мечтаем, что когда-нибудь у нас в каждой школе будет не только интернет, но и специально оборудованные классы-лаборатории для изучения языка”, – говорит она.

Жизнь заставляет

Английский, однако, все чаще слышен не только в классах кубинских школ, но и на улицах Гаваны.

В прошлом году Кубу посетило рекордное число туристов, и многие кубинцы учат английский как придется, без всяких школ и курсов.

Дарбис Луис продает туристам старые книги и плакаты. Он говорит, что выучил английский по компьютерным играм и песням рок-групп.

“Пришлось учиться разговаривать, потому что надо зарабатывать на жизнь, – говорит Дарбис на хорошем и довольно беглом английском. – Причем надо постоянно совершенствовать язык. Я же им целые истории рассказываю, ведь иначе книги не так просто продать”.

Возможностей найти пособия по английскому или книги на языке у кубинских англофилов не много. Одна из них – сходить в “Куба Либро”, единственную на острове лавку англоязычной литературы.

Этот магазин, расположенный в зеленом районе Гаваны Ведадо, открыла давно живущая на Кубе журналистка из США Коннер Горри.

По словам Горри, вначале местные жители отнеслись к ее начинанию с некоторым подозрением, но потом все “приветствовали его с раскрытыми объятиями, увидев наши культурные программы, высококачественную литературу и нашу открытость всем местным жителям”.

Власти, по словам Горри, уже не борются с “подрывной” литературой: “Государственное издательство только что напечатало роман Джорджа Оруэлла “1984”, и он продается в государственных книжных”.

“Туризм на подъеме, деловые связи с миром растут, и кубинские власти поощряют изучение английского. Так что наш магазин стал нужен людям”, – добавляет Горри.

В последние несколько месяцев в Гаване, кроме джазового фестиваля, прошли также ежегодный фестиваль латиноамериканского кино и международный фестиваль балета.

Во время таких международных слетов лучше всего заметна оттепель в отношениях Кубы и США. Решение администрации Обамы восстановить дипломатические отношения и снять с Кубы торговое эмбарго, вне всякого сомнения, сблизило кубинцев и североамериканцев.

С обеих сторон есть люди, которые боятся, что процесс пойдет вспять. Избранный президент США Дональд Трамп в одном из своих многочисленных не очень внятных твитов пообещал “разорвать сделку, если Куба не пожелает заключить сделку получше для кубинского народа, кубинцев в США и США в целом”.

Но что бы ни сделали Трамп и власти Кубы, ученики в школе имени Хесуса Суареса пока учат английский – просто чтобы иметь возможность разговаривать с остальным миром.

Фото – ВВС