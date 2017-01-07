Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:11 | Январь 7 2017

Сторонник сдерживания России Дэниел Коутс может быть назначен главой Национальной разведки США

Сторонник сдерживания России Дэниел Коутс может быть назначен главой Национальной разведки США

Голос Америки. Избранный президент Дональд Трамп, как ожидается, выдвинет на должность главы Национальной разведки американского политика Дэниелa Рэя «Дэна» Коутса. Коутс был сенатором от штата Индиана с 1989 по 1999 и с 2011 по 2017 год.

Коутс был впервые избран в Конгресс США в 1981 году, где представлял четвертый избирательный округ штата Индианы. В 1989 году он впервые занял должность в Сенате, где первый срок его полномочий продолжался до 1999 года. Не обеих должностях он сменил Дэна Куэйла. В 2010 году 73-летний Коутс был вновь избран в Сенат и пробыл там еще 6 лет. В 2015 году политик объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в 2016 году.

Коутс также служил в администрации Джорджа Буша на посту посла США в Германии. На этой должности он, в ходе подготовки к войне в Ираке, оказал значительное давление на правительство Германии, убеждая его не выступать против этой войны. В качестве посла он также сыграл решающую роль в установлении прочных отношений с тогдашним лидером оппозиции Ангелой Меркель и способствовал строительству нового посольства Соединенных Штатов Америки в самом центре Берлина, рядом с Бранденбургскими воротами.

Коутс женат на Марше Коутс, первой женщине-представителе штата Индиана в Национальном комитете Республиканской партии.

Известно, что Дэниел Коутс занимал очень жесткую позицию по поводу вмешательства России в дела Украины. В частности, после аннексии Крыма и гибели в Донбассе всех пассажиров сбитого авиалайнера Malaysia Airlines в 2014 году сенатор Коутс призывал к введению самых жестких санкций против режима Путина.

«Я считаю, что нам надо сделать все возможное, чтобы поставить экономику России на колени, – заявлял Коутс. – Мы должны стать свидетелями обрушения российского фондового рынка. Мы должны стать свидетелями снижения поддержки любых российских товаров и экспорта».

Фото – Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Международные
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда