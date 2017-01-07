Армянской церкви Москвы подарена частица мощей Святого Григория Просветителя: «Еркрамас»

«Еркрамас». Рождественская Литургия в этом году для Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ ознаменовалась памятным событием. Как сообщает Информационный Центр газеты армян России «Еркрамас» со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворитель Артур Джанибекян подарил кафедральному собору Преображения Господня частицу мощей Святого Григория Просветителя, которая впервые во время Святой Литургии 6 января была принесена в церковь для поклонения верующих.

«Благодарен Богу за то, что у меня была такая возможность, и именно я стал тем человеком, благодаря которому мощи были переданы церкви во имя процветания нашего народа и во благо верующих», – в беседе с нами отметил Артур Джанибекян.

Частицу мощей Святого Григория Просветителя Артур Джанибекян приобрел во время одного из престижных аукционов в Париже, где были представлены армянская культура и уникальная церковная утварь. Выставленная на аукционе частица мощей Святого Григория Просветителя принадлежала парижскому коллекционеру армянского происхождения Гиому Аралу, который в 2013 году приобрел частицу из антикварного магазина в Неаполе. У реликвии есть документ. Говоря о ее достоверности, Гиом Арал отметил, что на задней части реликвария есть печать, поставленная кардиналом Римско-католической Церкви Систо Риарио Сфорцой, который с 1845-1877 гг. был архиепископом Неаполя. Этой печатью подтверждается, что в реликварии хранится подлинная частица мощей святого.

Высоко оценив инициативу Артура Джанибекяна, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас Нерсисян отметил, что благодаря подобному честному и искреннему отношению сыновей армянского народа, священные реликвии собираются в Доме Божьем, делая его благодатным, благословенным и чудодейственным.

Артур Джанибекян также выразил готовность изготовить золотой реликварий в виде десницы, где как заветная реликвия будет храниться частица мощей Святого Григория Просветителя.

Четыре раза в год, в дни поминовения Святого священные мощи Отца нашей веры будут вынесены для поклонения верующих.

«Верующие получат возможность поклониться и получить благословение и дары святого, подбодриться, укрепиться и освященные верой жить, добрыми делами свидетельствуя силу своей веры, подобно тому, как наш Святой Отец возлюбил Бога, Родину и наш благословенный народ», – в беседе с нами отметил владыка Езрас.

Фото – «Еркрамас»