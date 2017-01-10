В Сенате США готовятся «всеобъемлющие» санкции против России: Джон Маккейн

Deutsche Welle. Группа американских сенаторов готовит законопроект о новых санкциях в отношении России за попытки вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США. Об этом сообщается во вторник, 10 января. В разработке документа участвуют сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также два сенатора-демократа Бен Кардин и Роберт Менендес.

По словам Маккейна, новые ограничительные меры будут “всеобъемлющими”. Других деталей он не назвал.

8 января будущий глава администрации избранного президента США Райнс Прибус заявил, что Дональд Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в Соединенных Штатах. Прежде Трамп отрицал вмешательство Москвы в избирательный процесс. 6 января избранный президент США ознакомился с совместным докладом американских разведслужб о причастности Кремля к хакерским атакам на компьютерные системы в США.

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