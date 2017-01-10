Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:39 | Январь 10 2017

«Стороны работают над тем, чтобы не было большой эскалации»: Александр Искандарян – видео

«Стороны работают над тем, чтобы не было большой эскалации»: Александр Искандарян – видео

«Серьезных изменений в 2016 году в переговорном процессе по урегулированию Арцахского конфликта не произошло», – считает политолог Александр Искандарян.

Сегодня на встрече с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» он указал на то, что сопредседатели Минской группы в последние годы не занимаются урегулированием конфликта: «Понятно, что в настоящее время конфликт урегулировать невозможно. Они больше работают в направлении снижения насилия. Это длится уже на протяжении нескольких лет. Пока это получается, объемы насилия меньше, чем в апреле. Говорить об урегулировании сейчас несерьезно. Стороны работают, чтобы не было большой эскалации».

По мнению Искандаряна, ОБСЕ стремится достичь того, чтобы ситуация стабилизировалась: «Стороны продолжат работать над сохранением статус-кво».

Что касается нового обострения на границе, то, по мнению эксперта, серьезных предпосылок нет: «Эскалация зависит от цен на нефть. Экономика Азербайджана в плохом состоянии».

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Рубрики: Международные, Политика
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