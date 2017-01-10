«Единственный способ для Азербайджана повлиять на ситуацию – это стрелять»: Александр Искандарян

«Другого способа повлиять на ситуацию у Азербайджана нет. У них два способа: слова, заявления, которые неэффективны, и стрельба – как средство привлечения внимания», – сказала на встрече с журналистами в «Арменпресс» политолог Александр Искандарян.

«Представьте, что вы – руководство Азербайджана и даете приказ не стрелять. Кто в таком случае вспомнит о вас, потому что международное сообщество имеет много проблем, например, в Сирии, Украине. Азербайджану необходимо стрелять, это напоминает миру и азербайджанцам, что «вот завтра мы победим». К сожалению, из всего этого я делаю вывод, что трудно представить, что ситуация резко изменится, и Алиев в один прекрасный день проснется и решит, что не надо стрелять. Это его единственное средство», – заметил политолог.

Говоря о заявлении генерального секретаря ОДКБ по поводу диверсии, Александр Искандарян заметил, что слова генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи содержат элементы воздействия на Азербайджан:

«Это ответная реакция на то обстоятельство, что Азербайджан не соблюдает договоренности. После апреля были достигнуты определенные тайные договоренности, а РФ в этом приняла большое участие. Нереально думать, что Азербайджан будет соблюдать договоренности».

Политолог подчеркнул, что каждая страна ОДКБ имеет свои интересы: «Арцах, например, не находится в центре политической повестки РФ, есть и более важные вопросы. Так что, не надо верить ни одной политической структуре».