Красный Крест ведет посреднический диалог о передаче Баку тела азербайджанского военного

Международный комитет Красного Креста (МККК) ведет диалог с Арменией и Азербайджаном о передаче Баку тела азербайджанского военного. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом Panorama.am представитель ереванского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Асмик Галстян.

По ее словам, в случае достижения сторонами договоренности МККК готов стать нейтральным посредником в процессе передачи тела азербайджанского военного.

«На данный момент могу сказать, что переговоры и диалог являются секретными, их содержание мы не можем обнародовать. На данный момент мы ожидаем достижения договоренности, чтобы исполнить свою посредническую миссию», – отметила она.

Напомним, сопредседатели Минской Группы ОБСЕ – Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) – выступили с совместным заявлением в связи с вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе 29 декабря 2016 года.

«Сопредседатели призывают вернуть безотлагательно тело азербайджанского военного – в соответствии с соглашением Астраханского саммита 2010 года, принимая во внимание исключительно гуманитарный характер данного вопроса», – говорится в частности в заявлении.