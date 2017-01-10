Маргарит Есаян: «Мы попрощались со сложным и напряженным годом»

Депутат Национального Собрания Маргарит Есаян подводит итоги 2016 года

– Как Вы оцениваете 2016 год? Были ли серьезные потрясения и положительные сдвиги?

– Год был сложным, напряженным и взрывоопасным: в январе в Ереване была обезврежена группа террористов, а потом была апрельская война, напряженная ситуация на границах, героическая победа, но, к сожалению, мы потеряли многих из наших героев, отсутствие переговорного процесса в карабахском вопросе, неадекватная позиция Азербайджана, визит Папы Римского, потом произошли июльские события в центре столицы, погибли полицейские, ереванцы на протяжении нескольких дней жили в страхе и ужасе, было найдено разумное решение проблемы, заложники были освобождены. Радикальные изменения в правительстве, новый премьер с новыми программами и новым имиджем, олимпийские чемпионы, виртуозная игра Генриха Мхитаряна: приблизительно этот путь мы вместе с вами прошли в 2016 году и надеюсь, что будущий год будет более благоприятным для нашего народа и нашего государства.

– А какие были изменения были в Вашей жизни?

– Подведение итогов проделанной работы в этом году, наверное, будет исключительным, поскольку мы – депутаты подводим итоги последних пяти лет. Вам известно, что в парламенте мне доверены обязанности руководителя армянской делегации в ПАФ, и в ходе этой работы стали более видимы возможности, предоставленные парламентской дипломатией, эффективная работа с коллегами из разных стран, дружба и приверженность общечеловеческим ценностям. Считаю необходимым подчеркнуть, что благодаря усилиям МИД нашей страны, благодаря нашим общим усилиям Армения на платформе Франкофонии воспринимается как сильный и серьезный партнер, и это является одной из причин для проведения следующего саммита (в 2018 году) Международной организации Франкофонии в Армении. Главы организации из 84 стран выбрали именно Армению, и мы должны гордиться этим, это новая возможность для нас работать лучше и эффективнее.

Президент республики Серж Саргсян уже поручил главе МИД провести этот саммит на должном уровне. За последние пять лет ПА Франкофонии провела свыше 20 заседаний, в том числе и саммиты, региональные встречи, заседания совета женщин. Я, как глава секции страны-члена ПА, принимала участие в 9 заседаниях из этих 20, причиной неучастия было не мое личное решение – «нет денег», «далеко», «здесь тоже есть заседание» и другие причины. Это специально для тех, кто сильно «обеспокоен» моими командировками. Я должна сказать, что с речью выступала на всех заседаниях, говорила как о культурных, языковых и других вопросах, так и о Геноциде армян, по случаю сотой годовщины Геноцида армян я предложила провести заседание в Ереване, мои европейские коллеги (представители свыше десятка стран) приняли приглашение, и в марте 2015 года заседание председателей Европейского региона было проведено в Ереване, наши европейские коллеги посетили Цицернакаберд, приняли беспрецедентное заявление, осудив произошедший в Османской империи Геноцид армян, европейскую делегацию принял президент Серж Саргсян.

После апрельской войны в ходе Европейского регионального пленарного заседания, рассказывая о зверствах и агрессии Азербайджана, я раздала присутствующим брошюры на эту тему. Мое выступление прозвучало также на заседании комиссии по политическим вопросам ПА Франкофонии, и это тоже было беспрецедентно. В марте 2016 года мы в парламенте создали парламент молодых франкофонов, в составе которого были 50 студентов из четырех вузов страны, мы планируем сформировать такой же парламент в Арцахе, я разослала приглашения, а также на встречах тет-а-тет пригласила своих коллег, но по объективным причинам они в октябре не смогли принять участие в заседании, надеюсь, весной им удастся сдержать обещание. В марте мы проведем наше очередное заседание. Недавно я получила письмо от председателя комиссии по политическим вопросам, известного сенатора Пьера Лежандра, он предлагает провести предстоящее заседание комиссии по политическим вопросам в Ереване. Поблагодарив коллегу за доверие, я написала, что у нас намечаются парламентские выборы, и о сроках можно будет говорить позже.

В нашем парламенте я являюсь соавтором 11 законодательных инициатив, девять из них уже стали законами, было множество выступлений, я обращалась с вопросами к правительству. Я побывала в Арцахе, на передовой, передала письма и подарки школьников нашим героям-солдатам, регулярно посещаю их семьи, конечно же, везде не успеваю бывать, но думаю, что, общаясь хотя бы с одной семьей, мы попытаемся хоть как-то их утешить.

Нелли ГРИГОРЯН