Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:03 | Январь 10 2017

Армянская церковь в Турции превращена в автостоянку: Ermenihaber

Армянская церковь в Турции превращена в автостоянку: Ermenihaber

Полуразрушенная армянская церковь в турецком городе Эльязыг (исторический Харберд) превращена в автостоянку.

Сегодня на стенах протестантской армянской церкви, служащей местом молитв для армянского и ассирийского народов на протяжении 200 лет, можно увидеть рекламные баннеры, установленные хозяевами автостоянки.

Как сообщает турецкий информационный сайт «Evrensel», церковь, находящаяся в сфере ответственности Управления по охране культурных памятников Диарбекира, ранее использовалась в качестве мукомольного завода и торгового центра.

Подробности – на сайте Ermenihaber.am.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Международные
Теги: , , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда