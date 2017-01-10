Армянская церковь в Турции превращена в автостоянку: Ermenihaber

Полуразрушенная армянская церковь в турецком городе Эльязыг (исторический Харберд) превращена в автостоянку.

Сегодня на стенах протестантской армянской церкви, служащей местом молитв для армянского и ассирийского народов на протяжении 200 лет, можно увидеть рекламные баннеры, установленные хозяевами автостоянки.

Как сообщает турецкий информационный сайт «Evrensel», церковь, находящаяся в сфере ответственности Управления по охране культурных памятников Диарбекира, ранее использовалась в качестве мукомольного завода и торгового центра.

Подробности – на сайте Ermenihaber.am.