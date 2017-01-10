Мэрия Еревана разработает проект решения о бесплатной парковке для электромобилей

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана первого в этом году рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, был обсужден вопрос, относительно предоставления льгот владельцам электромобилей, считающихся экологически чистым видом транспорта.

Напомнив о том, что в ходе состоявшегося в 2016 году последнего заседания Совета старейшин был поднят вопрос о предоставлении льгот владельцам электромобилей для стимулирования импорта подобных транспортный средств, мэр Тарон Маргарян поручил соответствующим подразделениям разработать и представить на утверждение Совета старейшин проект решения о невзимании платы за стоянку электромобилей на платных стоянках столицы.

Пресс-служба Мэрии Еревана