Jane’s Intelligence: Возможно, решение Карабахского конфликта будет принудительным – путем быстрого и более кровавого наступления: «Первый Информационный»

2016 год был кризисным для Армении, хотя череда внутренних и внешних неудач не являлась сюрпризом. А в 2017 функции Армении, как независимого государства, продолжат ослабевать, будет расти влияние России в стране, а это означает, что Армения станет более уязвимой с точки зрения экономической и национальной безопасности, так как Армения в 2013 году уже сделала свой внешнеполитический выбор, присоединившись к Евразийскому экономическому союзу, уступив Москве прерогативу принимать военно-политические решения. В беседе с «Первым информационным» такое мнение выразила ведущий эксперт по вопросам обороны и безопасности Лондонского аналитического центра Jane’s Intelligence Лилит Геворгян, подводя итоги событий, произошедших в Армении и вокруг нее за 2016 год.

Касаясь Карабахского урегулирования, эксперт авторитетного центра отметила, что высока вероятность возобновления военный действий: «Если Москва и Баку придут к согласию, а общественность выступит против достигнутого соглашения, то, возможно, решение Карабахского конфликта будет принудительным – путем быстрого и более кровавого наступления, и это, конечно же, Баку сделает это с ведома Москвы. Это может стать основанием для армянских сторонников существующего ныне пакета урегулирования – убедить общественность в том, что Армения не в состоянии сохранить НКР в рамках нынешних границ».

Армянская сторона, по словам Лилит Геворгян, в вопросе Карабахского урегулирования нуждается в новом видении, во власти, которая будет сформирована путем свободных х выборов, власти, которая в случае необходимости сможет противостоять стратегическому союзнику – России – при столкновении интересов двух стран.

– Лилит, удалось ли Армении за 2016 год в целом противостоять внешним и внутренним вызовам – апрельская война, сложный переговорный процесс вокруг карабахского урегулирования, растущее недовольство общественности системой, беспрецедентная внутренняя нестабильность в июле, смена правительства и так далее. Какие ошибки выявили эти события, как Вы думаете, были ли сделаны соответствующие выводы властями или правительством касательно угроз безопасности, системных проблем, которые стали очевидны особенно после апрельских событий, будь то упущения в сфере обороны или коррупция?

– 2016 год был годом кризиса, хотя череда внутренних и внешних неудач не была сюрпризом. Нынешняя политическая элита выбрала систему управления, которая очень эффективна с точки зрения удержания власти. Однако это управление осуществляется за счет безопасности и независимости страны. По сути, в Армении действует однопартийная система, частью которой являются почти полностью контролируемые оппозиционные деятели, так же, как и в большинстве стран СНГ. И все это уже дает свои результаты, чему свидетелями мы стали в 2016 году.

Нужно отметить, что это весьма эффективная система с точки зрения удержания власти. Она основывается на непотизме, на огромной полицейской силе по сравнению с численностью населения, на монополизации экономической деятельности и активной медиа-пропаганде. Несмотря на серьезные провалы в сфере экономики и безопасности, политическая элита Армении полностью контролирует ситуацию, следовательно, оснований для внесения системных изменений у нее нет. Как и в остальных странах ЕАЭС, в Армении власти вносят косметические изменения, что является методом контроля социального недовольства. Серьезных системных изменений, то есть, справедливых выборов, серьезной борьбы с коррупцией, свободной правовой системы не будет. Помимо так называемых «кампаний по очарованию», таких как формирование нового правительства, изменения стиля общения с общественностью, арест группы чиновников по обвинению в коррупции и обещаний внести реформы власти Армении, по всей вероятности, ужесточат контроль за реальной оппозиционной прессой и лицами, имеющими оппозиционные взгляды. Причиной этого является растущий уровень бедности. Согласно данным Всемирного банка и критериям, 76 процентов населения Армении в 2015 году находилось за чертой бедности. Это серьезная опасность для системы. Эмиграция в определенной степени облегчит ситуацию. Но нынешняя власть продолжит опираться на свои традиционные рычаги – для того, чтобы усмирить серьезные протесты.

Что касается внешней политики, то власти РА и граждане в основном сделали свой выбор, в 2013 году присоединившись к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Как и ожидалось, РА постепенно уступает Москве свою прерогативу принимать военно-политические решения. Тесная интеграция с Россией полезна для правящей верхушки РА. Она снижает риск серьезных социальных бунтов, учитывая, что Москва не скрывает своей враждебности по отношению к демократическим системным изменениям, особенно в странах ЕАЭС. В 2017 году функции Армении, как независимого государства, продолжат ослабевать, будет расти влияние Москвы, а это означает, что Армения станет более уязвимой с точки зрения экономической и национальной безопасности.

Арам САРГСЯН

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