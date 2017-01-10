Армения вновь наступает на те же самые российские «грабли»

События двухнедельной давности вырисовывают действительность, когда можно констатировать следующее: нынешнее состояние и логика безопасности и международных отношений Армении представляет собой угрозу.

Произошедший в конце года военный инцидент в Тавуше был беспрецедентен после апрельской Четырехдневной войны. Атмосфера Нового Года и Рождества отчасти развеяла тяжесть произошедшего, хотя бы в психологическом плане. Однако, упорно создается впечатление, что официальный Ереван, во второй раз наступив на те же самые российские «грабли», не намерен делать должные и действенные выводы.

Были все основания полагать, что «желтая карточка» Апрельской войны изменит нынешние представления о безопасности Армении, однако, как показала жизнь, временной ресурс следующих за этим семи месяцев в плане политических, стратегических выводов попросту распылен.

На этот раз противник предпринял попытку диверсионного проникновения уже на территории Республики Армения, в результате которого у нас есть жертвы.

Почем Алиев настолько самоуверен? Если ОДКБ, членом которого является Армения, действительно является военным альянсом, а его другой член – Россия – ключевая страна, то Азербайджан даже теоретически не посмел бы на такой шаг. Это в том случае, если бы не было не только далеких от формальной стороны, но и противоположных ей реалий.

Это те же самые реалии, которые помогают Азербайджану безнаказанно уходить от претворения в жизнь Венских договоренностей. Многократно говорилось, и нужно вновь повторить: верный клиент российского оружия – режим Алиева – уже давно свободно действует в «коридоре», согласованном с Россией, и против которого не возражает Турция. Однако, стабилизация линии соприкосновения – внедрение механизма исключения инцидентов, установление режима постоянного мониторинга, формирование института расследования возможных инцидентов и ответственности под эгидой ОБСЕ – это уже противоречит интересам России. И вполне ясно, почему.

Если предположим, что Венские договоренности становятся реальностью, то, прежде всего, существенно снижается вероятность безнаказанного возобновления войны. А это означает, что рычаги России в отношениях с Арменией существенно уменьшаются, нынешние объемы приобретаемого Азербайджаном оружия становятся бессмысленными, что ослабляет рычаги Москвы и в отношениях с Азербайджаном. И самое важное: амбиции России в регионе существенно сдерживаются и увеличивается роль Запада, который объективно заинтересован в стабилизации ситуации.

Если в Четырехдневную войну наш «стратегический союзник» откликнулся циничным молчанием, то в декабре к этому циничному молчанию добавилась «грозная» реакция уже бывшего генсека ОДКБ. И какой восторг в некоторых кругах! Видите ли, он сказал – «Нагорно-Карабахская Республика»! Нахичеван – тоже республика, ну и что? И что это изменило? Военные поставки из России в Азербайджан прекратились? Или Москва начала принуждать Баку к выполнению Венских договоренностей, на которые сама же согласилась? Этот «утешительный приз» армянам со стороны уходящего, а сейчас – уже ушедшего, Бордюжи выставляет напоказ одно: гора «вековой армяно-российской дружбы» рождает уже не мышь, а монстра-душегуба, который пожирает жизни наших солдат и превратился в угрозу номер один для государственности Армении.

Фактически, реалии, ставшие основой для того, чтобы сделать возможной Четырехдневную войну, остались неизменными, и декабрьское обострение, уже на армяно-азербайджанской границе, становится свидетельством того, что политическое руководство Армении не сделало каких-либо выводов, продолжая после Четырехдневной войны ту же самую чреватую угрозами политику.

Ереван не должен под стать «обидчивой девочки» переживать, что наш представитель, видите ли, не получил «почетную» должность генерального секретаря ОДКБ – структуры, где нет ни «организации», ни «договора», ни «коллективной», ни «безопасности», а должен прийти к простому выводу: так называемая ОДКБ принципиально не может обслуживать национальные интересы Армении. Она только лишь ограничивает возможности Армении развернуть военно-техническое сотрудничество и вести оборонную политику, исходя из наших, а не направленных против нас интересов Москвы.

Осталось три месяца до предстоящих парламентских выборов, и ситуация слишком серьезна, чтобы вопрос становился предметом конъюнктурных спекуляций. Однако, это очень хорошая возможность, чтобы представляющиеся обществу с политической заявкой политические силы представили также свои подходы в этих вопросах экзистенциальной важности. Армении нужна совершенно другая политика безопасности, внешняя политика, оборонная политика, способная освободить шею нашей страны от удавки треугольника Москва-Баку-Анкара.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «Аравот»

10.01.2017г