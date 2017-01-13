HRW распространил доклад о нарушениях прав человека в Армении

Власти в Армении не смогли привлечь к ответственности достойной доверия тех правоохранителей, которые несут ответственности за несоразмерного применение силы в отношении мирных демонстрантов в июле 2016 года. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch, составленном в 2017 году. «Ответственность полиции за насилие важна с точки зрения формирования общественного доверия, тогда как в Армении у многих создается впечатление, будто правительство не слышит об их тревогах», – сказал руководитель Южно-Кавказского отделения организации Гиоргий Гогиа.

В докладе отмечается, что власти применили чрезмерную силу в отношении мирных демонстрантов во время митингов после захвата Эребунийского полка ППС в июле 2016 года, и нанесли ранения журналистов, освещающих митинг. Власти устроили произвол, арестовали десятки участников мирной акции протеста и их лидеров, выдвинув против них несправедливые уголовные обвинения, а часть из них лишили основополагающих прав арестованных.

«Спустя 6 месяцев мы еще ждем, что найдут своих ответственных за правонарушения, допущенные в июле в Ереване, – сказал Гогиа. – Власти действовали очень быстро в вопросе выдвижения обвинений против многих демонстрантов, но достоверного расследования в том же темпе проведено не было, и тем более не было выдвинуто обвинений против жестоких должностных лиц жестокой полиции».

Кроме этого, Human Rights Watch зафиксировал серьезное нарушение прав человека в других сферах: семейном насилии, насилии по половому признаку, гендерной дискриминации.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН