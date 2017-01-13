Разногласия в вопросе формирования альянса: видео – «А1+»

Политическая система Армении заставляет партии объединяться, образуя альянсы. Более эффективный механизм соперничать на равных с властями пока не еще не действует.

«Принцип сегодняшнего объединения – изменить систему. Основные элементы данной системы всем хорошо известны. Это монополии, это олигархия, это коррупция. В таких условиях говорить об идеологических программах абсурдно», – отмечает в интервью «А1+» лидер Демократической партии Арам Г. Саргсян.

К потенциальным союзникам Демпартии относятся партии «Единство», «Наследие», «Третья республика», а также бывший министр обороны Сейран Оганян. Эти силы поставили перед собой задачу победить на парламентских выборах 2017 года.

Арам Саргсян указывает, что без цели победить на выборах все эти шаги не имеют смысла: «Я не исключаю также, что на этих выборах будут раздаваться взятки. Они пойдут по пути установления тотального контроля. Существует также необходимость работы с гражданами».

«70 процентов людей считают себя бедными, и это огромный соблазн, что они могут взять деньги и отдать голоса тем, кто заплатил, то есть, продаться. Если вы удовлетворитесь этими 10-20 тысячами, то завтра снова останетесь крайне бедными».

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