В США упразднят офис первой леди

В США офис первой леди будет заменен управлением первой семьи. Об этом сообщает Fox News. В этой структуре главную роль будут играть близко стоящие к президенту Дональду Трампу две женщины: его супруга Мелани и дочь Иванка.

По данным телеканала, это решение связано одновременно с несколькими факторами. Прежде всего, Меланья Трамп временно отказалась переезжать из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы сын, Берон закончил учебный год.

Кроме этого, первая леди не любит участвовать в политической жизни. Второе, новое управление открывает дополнительные возможности для Иванки Трамп, которая принимала активное участие в предвыборной кампании отца. Сейчас она желает сконцентрироваться на защите прав женщин-бизнесменов и других социальных проектах. Церемония инаугурация Трампа состоится 20 января.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН