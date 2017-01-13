Карен Карапетян: «Не делайте из меня милиционера» – видео

Премьер-министр Карен Карапетян, комментируя сегодня в ходе встречи журналистами проблемы с экспортом бананов, и в частности отвечая на вопрос журналиста, выяснил ли премьер-министр кто создавал ранее препятствия для импорта бананов, и были ли они привлечены к ответственности, ответил следующее:

«Как вы думаете, могу ли я знать каждого импортера бананов? Для меня неважно, понесли наказание или нет, мне важно, чтобы не было таких тенденций. Не делайте из меня милиционера».

Подробности – в видеоматериале: