Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:35 | Январь 13 2017

Карен Карапетян: «Не делайте из меня милиционера» – видео

Карен Карапетян: «Не делайте из меня милиционера» – видео

Премьер-министр Карен Карапетян, комментируя сегодня в ходе встречи журналистами проблемы с экспортом бананов, и в частности отвечая на вопрос журналиста, выяснил ли премьер-министр кто создавал ранее препятствия для импорта бананов, и были ли они привлечены к ответственности, ответил следующее:

«Как вы думаете, могу ли я знать каждого импортера бананов? Для меня неважно, понесли наказание или нет, мне важно, чтобы не было таких тенденций. Не делайте из меня милиционера».

Подробности в видеоматериале:

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Рубрики: Политика, Экономика
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