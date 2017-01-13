Премьер-министр – о «возвращении территорий» в связи с решением Карабахского конфликта: видео

Сегодня состоялась пресс-конференция премьер-министра РА Карена Карапетяна по итогам 100 дней работы. Aravot.am поинтересовался у премьер-министра, какова его позиция по поводу решения Карабахского конфликта. Согласен ли он с тем, что следует сдать территории во имя мира, с учетом того, что особенно остро воспринимают вопрос о возвращении земель именно карабахцы, откуда корнями и сам премьер-министр?

«Вы уже сами ответили на ваш вопрос, упомянув о моих корнях. Нет, я не поддерживаю. Но у меня есть четкий вариант, как мы можем защитить и сохранить наше самолюбие, нашу безопасность, нашу победу в результате соответствующих переговоров. Каким будет исход переговоров, сценарий на данный момент…».

На наше замечание, что сейчас на столе переговоров лежит вариант «статус взамен территорий», премьер-министр сказал: «Компромисс – это не только территории, это может быть и иное. Я не думаю, что кто-либо из Республики Армения возьмет на себя ответственность и примет решение, с которым не согласится вся наша нация».

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