Карен Карапетян: «Могу ли я позвонить и резким тоном сказать: цену на сахар не трогайте?»

Премьер-министр говорит, что «с олигархами чувствует себя хорошо»

Премьер-министр чувствует себя с олигархами спокойно. Об этом премьер-министр Карен Карапетян сказал на встрече с журналистами, когда прозвучал вопрос, как он общается с олигархами в том случае, когда эти олигархи импортеры, скажем, повышают цену на товары?

«С олигархами я чувствую себя очень спокойно, надежно. Если под словом «надежно» ничего другого не видите, то да, пусть будет надежно».

Премьер-министр отмечает: «Как вы себе это представляете, мое ли дело сердитым тоном говорить им – почему подорожал сахарный песок? Могу ли я позвонить и резким тоном сказать – цену на сахар не трогайте?».

Когда журналисты указали, что в последние дни подорожали мука, сахарный песок, масло, премьер-министр ответил контрвопросом: «А цены на другие товары снизились. Почему вы не указываете те, на которые снизились? Почему не спрашиваете относительно остального, что цены снизились? В этот Новый год у вас покупательная способность была не хуже, чем в предыдущий год».