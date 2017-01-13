ЕС продолжает оставаться основным экономическим партнером Армении

С 2010 по 2013гг. Армения вела с Европейским союзом (ЕС) переговоры по Соглашению об ассоциации. И хотя в результате переговоров был согласован документ, тем не менее, членство Армении в ЕАЭС сделало невозможным заключение этого соглашения.

Осью переговоров с ЕС вокруг Соглашения об ассоциации было создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Арменией и ЕС. В случае ратификации, это соглашение открыло бы для хозяйствующих субъектов Армении 510 миллионный европейский рынок с большой покупательной способностью, а также существенно увеличило бы приток иностранных инвестиций, тем самым способствуя экономическому развитию Армении.

После провала парафирования Соглашения об ассоциации, спустя два года, в декабре 2015, было объявлено о начале переговоров между Арменией и ЕС относительно нового рамочного документа о сотрудничестве. Ожидается, что новое соглашение будет подписано в 2017 году.

По этому договору ЕС и Армения намерены углубить экономическое и политическое сотрудничество во всех возможных областях, представляющих взаимный интерес, учитывая как возложенные на Армению новые обязательства перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), так и измененную геополитическую ситуацию. В этом контексте интересно обсудить, какое значение для Армении может иметь заключение аналогичного документа.

ЕС – крупнейший торговый партнер Армении

Европейский союз был и остается крупнейшим торговым партнером Армении, начиная с 1998 года. Статистические данные свидетельствуют, что до 2000 года годовой объем торгового оборота Армения-ЕС составил около 20,1%, а в последующие годы, темпы прироста в некоторые годы достигли 50%.

На графике представлена динамика изменения доли стран ЕС и ЕАЭС от общего экспорта Армении. Как видно из таблицы, в 2010 году экспорт в страны ЕС составил около половины от общего экспорта Армении (48.10%), достигнув почти 500.000 млн долларов. В списке торговых партнеров Армении ЕС сохранил свое доминирующее положение даже после вступления Армении в ЕАЭС. Доля экспорта в страны ЕС в январе-ноябре 2016 года составила 26,6% от общего объема экспорта Армении, по сравнению с 21,98% долей стран ЕАЭС.

Иными словами, в течение 11 месяцев 2016 года экспорт в страны ЕС на 7.5 млн долларов превысил объемы экспорта в страны ЕАЭС. Такая же картина сложилась при том, что в 2016 году объем экспорта в Россию за счет турецких товаров был <<искусственно>> увеличен примерно на 54%.

ЕС как источник иностранных инвестиций

По линии иностранных инвестиций страны ЕС находятся в числе основных партнеров Армении, каждый год возглавляя список крупнейших инвесторов. Несмотря на то обстоятельство, что Россия по годам опередила страны ЕС в плане объема потоков валовых инвестиций, в конце 2015 года резервы чистых инвестиций, произведенных из стран ЕС (объем инвестиций, произведенных за последние годы минус погашения по линии обязательств, а также ликвидация организаций) составили около 1,22 трлн драмов, по сравнению с 1,15 трлн драмами государств-членов ЕАЭС. Этот показатель свидетельствует о том, что европейские капитальные инвестиции несут более долгосрочный характер и имеют стратегическое значение для экономики Армении.

В целом поток чистых инвестиций из стран ЕС в 2014 году составил 69% от общего потока, по сравнению с 14 процентной долей стран ЕАЭС. В 2015 году поток чистых инвестиций из стран ЕС и ЕАЭС резко сократился, достигнув отрицательного уровня (отток капитала), однако за январь-сентябрь 2016 из стран ЕС зарегистрированы признаки на восстановление. За этот период поток чистых инвестиций из стран ЕС достиг приблизительно 86 млрд драмов, между тем, как в случае с Россией зарегистрирован отток капитала, достигающий 72 млрд драмов.

Будущее отношений Армения-ЕС

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на членство в ЕАЭС, Армения продолжает оставаться связанной мощными нитями с ЕС. В этом плане, очевидно то, насколько Армения должна быть заинтересована в успешном завершении переговоров, ибо это соглашение, направленное на углубление сотрудничества в условиях такого качественного уровня может выступить дополнительным стимулом для экономического развития Армении.

Андраник Манукян

«Союз информированных граждан»