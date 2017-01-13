Последняя услуга уходящего Бордюжи Нагорно-Карабахской Республике

Выступил бы Бордюжа с подобным заявлением, если бы через два дня не покидал свой пост?

Перед Новым Годом – 29 декабря 2016 года азербайджанские войска предприняли попытку диверсии на участке государственной границы к юго-востоку от села Чинари марза Тавуш. Погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Армении – старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.

Армянская общественность, эксперты, средства массовой информации неоднократно поднимали вопрос о безразличии ОДКБ. При этом, для начала стоит отметить, что ждать реакции ОДКБ совсем не означает, что Армения мечтает о том, чтобы войска ОДКБ были размещены на армяно-азербайджанской границе и обеспечивала безопасность РА. Участие войск любой другой страны, кроме армянской армии в обеспечении безопасности Армении просто неприемлемо. Ожидание от ОДКБ только одно: будут ли адресно осуждаться действия, предпринимаемые Азербайджаном по отношению к границам Армении? Генсек ОДКБ выступил с заявлением в ответ на диверсию азербайджанских войск в Тавуше.

«В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения. Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года. Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно. Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность»,- говорилось в заявлении Бордюжи, опубликованном на сайте ОДКБ.

Тот факт, что Бордюжа назвал «провокационными действиями» диверсию, произошедшую на территории Армении, хотя и не указал на организаторов этой провокации, но использовал формулировку «Нагорно-Карабахская Республика», официальный Ереван посчитал большим достижением. Бордюжа не оговорился: он отправил в Баку четкий месседж, в беседе с Радио Азатутюн заверил пресс-секретарь РПА и вице спикер НС Эдуард Шармазанов: «Если прежде и ОДКБ, и страны-сопредседатели, и международное сообщество, говоря о карабахском урегулировании и о карабахской стороне, использовали термин Нагорный Карабах, то теперь на официальном сайте ОДКБ мы можем по-русски прочесть: Нагорно-Карабахская Республика. Я не думаю, что это оговорка, я считаю, что это ясный сигнал, впервые такая организация, как ОДКБ, говоря о Нагорном Карабахе, использует термин НКР. И этот ясный сигнал Азербайджану. Я считаю, что этот комментарий должен послужить примером для других международных организаций», – подчеркнул он. На днях, сделанное уже экс-генсеком ОДКБ заявление положительно оценил министр обороны Армении. По словам Вигена Саргсяна, Николай Бордюжа заявление делал не только от своего имени: «Считаю, что заявление генерального секретаря было очень четким. Генеральный секретарь ОДКБ – один из важнейших институтов ОДКБ, и в промежутке между заседаниями ОДКБ он выражает мнение организации. В этом плане мне больше нечего добавить».

Оценка официального Баку также не заставила себя долго ждать. В тот же день МИД Азербайджана распространило заявление, назвав «субъективным и неприемлемым» комментарий главы ОДКБ Николая Бордюжи в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе: «Это противоречит официальной позиции стран-участниц организации и сути переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава ОДКБ перед тем как делать какие-либо заявления или давать комментарии должен правильно проанализировать и оценить ситуацию».

После заявления в Баку решили перейти к действиям. Азербайджанские сайты один за другим начали публиковать «разъяснения» представителей стран-членов ОДКБ. Сначала в департаменте международных связей Минобороны Казахстана заявили, что «не уполномочивали никого от имени стран ОДКБ делать несогласованные заявления», а потом из оборонного ведомства Кыргызстана выразили примерно такое же мнение, не забыв упомянуть о «стратегических» отношениях с Баку и «территориальной целостности» Азербайджана.

30 декабря МИД Азербайджана сделало новое заявление, в нем уже ведомство призвало страны ОДКБ дать оценку заявлению Бордюжи, обвинив его в «симпатии к Армении». В заявлении говорилось, что Бордюжа «попытался поставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана, а это противоречит принципам отношений с другими странами-членами организации, которые поддерживают территориальную целостность Азербайджана».

Однако шум, поднятый официальным Баку, особых результатов не дал. Азербайджанские сайты 30 декабря написали, что МИД РФ отреагировало на заявление Бордюжи, однако в комментарии московскому корреспонденту АПА отсутствовало осуждение в адрес Бордюжи, а также не было столь желанного для Баку предложения о «территориальной целостности Азербайджана».

Отметим, что в комментарии МИД РФ был призыв, адресованный сторонам конфликта – сохранять режим перемирия и предпринять безотлагательные шаги по стабилизации ситуации. В комментарии МИД РФ, в частности, говорилось: «Что касается заявления генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи, то позиция государств-членов ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту четко выражена в их совместном заявлении, принятом 14 октября с.г. в Ереване».

А о чем говорилось в принятом в Ереване совместном заявлении глав государств-членов ОДКБ? «Выражаем поддержку договоренностям, достигнутым на саммитах по нагорно-карабахской проблеме 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса. Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение», – говорилось в заявлении организации.

Напомним, что принималось данное заявление в весьма неоднозначных условиях. На состоявшемся в Ереване саммите, несмотря на то, что главы МИД стран-членов ОДКБ одобрили текст заявления глав государств о карабахском конфликте, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ереванский саммит по этому вопросу заявления принимать не будет. Текст заявления о Карабахском конфликте в тот же день – после завершения саммита опубликовано не было. Подводя итоги встречи глав государств-членов ОДКБ, президент Армении Серж Саргсян, касаясь Карабахского конфликта, по сути, изложил позиции данного заявления.

Однако позже внешнеполитическое ведомство Армении на своем официальном сайте и страничке в Фейсбуке, постоянное представительство ОДКБ в Армении на своей странице в Фейсбуке опубликовали заявление глав государств-членов ОДКБ – от 14 октября.

Таким образом, недовольство Баку касательно комментариев МИД РФ московскому корреспонденту АПА было вполне ожидаемо, поскольку в нем упоминалось о заявлении глав государств ОДКБ, сделанном 14 октября, в котором говорилось не только о договоренностях, достигнутых на саммитах по нагорно-карабахской проблеме 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге, но и о поддержке ОДКБ усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, а также о равноправии и праве народов на самоопределение.

Однако, как восторг Еревана, так и истерия Баку по поводу заявления Бордюжи, по сути, продлились всего два дня. Бордюжа, наверное, не выступил бы с таким заявлением, если бы не истекал срок его полномочий. Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека Организации Валерия Семерикова. «В связи с истечением 31 декабря 2016 года срока полномочий генерального секретаря ОДКБ Бордюжи Николая Николаевича, установленных решением Совета коллективной безопасности ОДКБ “О генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности” от 21 декабря 2015 года, исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича», – говорится в сообщении. Пока неизвестно, как долго Валерий Семериков будет исполнять обязанности генсека ОДКБ.

Напомним, что должность генерального секретаря ОДКБ еще в 2015 году в порядке ротации была передана представителю РА, однако обсуждение вопроса было отложено на год. В октябре на состоявшемся в Ереване саммите было принято решение обсудить вопрос назначения генсека организации на саммите в Санкт-Петербурге, но и там вопрос не был обсужден. А недавно Бордюжа сообщил журналистам, что обсуждение вопроса перенесено на апрельский саммит.

Тот факт, что некоторые страны ОДКБ имеют определенные оговорки, серьезные возражения по вопросу представителя Армении, давно уже не является секретом. Но это, наверное, более выгодная для Армении ситуация. Кто знает, какую неблагоприятную политику могла бы вести ОДКБ при председательстве Армении. Взять хотя бы напряженные отношения РФ-НАТО, они могут отразиться и на отношениях ОДКБ-НАТО. В связи с этим взяв на себя обязанности руководителя, Армения могла бы оказаться в неблагоприятных для себя условиях. Капризы Азербайджана, не являющегося членом ОДКБ в этой организации до сих пор были более приемлемы, чем ожидания Армении. Наверное, единственным исключением можно считать последнее заявление Бордюжи, однако это была оценка уходящего с поста должностного лица, его последняя услуга НКР.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

11.01.2017г