Армянка бросила, нигерийка – усыновила

Маленькая Сара очень любит свою чернокожую мать

7-летняя Сара отличается от своих двух братьев и сестры лишь цветом кожи: правда, кровной связи между ними нет, но живут они в одной семье, и у них общие родители. Нигерийка Флора встретилась с Сарой пять лет назад, когда посетила детский приют «Матери Терезы» в рамках здравоохранительной программы. Саре тогда было два годика, девочка подбежала к чернокожей женщине и обняла ее. В беседе с нами Флора, которая, несмотря на свою национальность, говорила на армянском, рассказала, что сначала ее не удивила реакция Сары, поскольку ей была знакома психология детдомовских детей. По словам госпожи Флоры, детдомовские ко всем относятся одинаково, но сотрудники приюта заверили женщину, что Сара впервые проявила подобное отношение: «Как только она меня увидела, сразу же закричала – мама пришла! Я не удивилась, подумала, что в любви и заботе нуждаются все детдомовские дети. Каждый раз, когда я приходила в приют, Сара крепко прижималась ко мне и все время повторяла – мама пришла, мама пришла! А когда я уже уходила, она начинала плакать, и сердце мое сжималось. Для того, чтобы успокоить ее, сестры милосердия говорили, что я вернусь, принесу ей сладости, конфеты, но она никак не успокаивалась».

У Сары врожденный порок головного мозга. Ее родители, узнав об этом, отказались от ребенка еще в больнице. После лечения в детской клинике «Мариам Аствацацин» ее опять отправили в приют. Но для чернокожей женщины болезнь ребенка не стала препятствием для удочерения. Флора рассказывает, что после первой операции, когда ребенку стало лучше, работники детского дома обратились к родителям девочки, чтобы они забрали ее домой, но они отказались, пояснив, что болезнь может повториться: «Я решила, что часто буду приходить к Саре, но мы с мужем подумали и решили удочерить ее. У нас было трое детей, стало четверо»,- говорит Флора.

Даже после долгого и изнурительного процесса по удочерению, длившегося целых два года, Флора не отказалась от своей цели. По ее словам, были трудности: правительство Нигерии должно было изучить детали, дать согласие на то, чтобы их гражданка усыновила ребенка из другой страны. И пока шел процесс законного усыновления, Сара уже жила в семье Флоры – с сестрой и братьями. «Несколько раз мне приходилось ездить в Москву, было очень трудно, но мы набрались терпения и преодолели трудности. Мои дети очень обрадовались, они сразу же полюбили Сару»,- рассказала госпожа Флора. На наш вопрос, не возникало ли у Сары вопроса, почему она внешне так отличается от своих братьев и сестры, Флора ответила: «Нет, она никогда не задавала такого вопроса. Но в школе, когда дети задают ей вопросы на эту тему, она говорит, что мать у нее нигерийка, а она сама – армянка. Сара – очень умный ребенок. У нее есть ответы на все вопросы».

Как женщина из Нигерии оказалась в Армении и носит армянскую фамилию – Минас? Госпожа Флора рассказала «Аравот», что с доктором Ашли Ваник Минасом – армянином по национальности, она познакомилась в Нигерии. Через несколько дней после знакомства Ашли написал ей письмо, в котором сделал предложение руки и сердца, Флора, несмотря на некоторые опасения, приняла предложение. Свадьбу сыграли по нигерийским обычаям: «За два года до замужества я его видела во сне, а когда мы познакомились, я вспомнила свой сон. На свадьбу я белого платья не надевала. Согласно нашим традициям, мы надеваем цветное платье».

Госпожа Флора с мужем впервые приехала в Армению в 1994 году, они в Мегри основали первую медицинскую клинику «Минасян». Детям дали армянские имена: Флора рассказывает, что, будучи беременной первенцем, она читала книгу о Геноциде армян, главную героиню звали Сирун, и имя будущей маме понравилось: «Я сразу же решила назвать дочь Сирун». Потом родились Ваник и Тигран. Сейчас Сирун и Ваник учатся в Медицинском университете, а 12-летний Тигран ходит в школу. После 18 лет совместной жизни супруги развелись. Муж уехал в Нигерию, где живет и работает по сей день, а нигерийка Флора осталась в Армении: «Это родина моих детей, они здесь ходили в школу, они владеют армянским лучше, чем английским. Но на каникулы они уезжают в Нигерию». На наш вопрос, где они себя чувствуют лучше, Флора ответила: «Моя дочь говорит: в Нигерии нам говорят, что мы не похожи на нигерийцев, а в Армении говорят, что мы не похожи на армян. Мои дети чувствуют себя чужими и в Нигерии, и в Армении. Но уверяют, что здесь им лучше».

С Флорой мы беседовали в детской больнице «Мариам Аствацацин», где Сара перенесла сложную операцию. Ей всего 7 лет, но у нее уже было больше десятка таких операций: «Мы благодарим Бога и не теряем надежду: Сара будет здорова»,- со слезами на глазах завершила нашу беседу Флора Минас.

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»