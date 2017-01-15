Покончить с «икорной дипломатией» Баку: призыв Армянской Ассамблеи Америки Юридическому комитету Сената США

Армянская Aссамблея Америки (ААА) призвала Юридический комитет Сената США получить одобрение американского сенатора, кандидата на пост Генерального прокурора США Джеффа Сешнса на принятие мер, которые позволят положить конец «икорной дипломатии» Азербайджана. Об этом пишет сайт «Masis Post», передает Panorama.am.

Так, отмечается, что сопредседатели ААА Энтони Барсамян и Ван Крикорян направили письмо председателю сенатского юридического комитета – Чаку Грассли и сенатору Патрику Лихи, в котором выразили беспокойство по поводу влияния иностранных правительств на американские демократические институты.

«Когда речь идет о неприкосновенности конституционной системы Америки, верховенства права и процесса управления, мы должны быть убеждены, что закон применяется должным образом и, что любые действия иностранных правительств и их агентов резко осуждаются и привлекаются к ответственности. Турция и Азербайджан обошли наши законы и покупают влияние без каких-либо последствий уже много лет. Этому нужно положить конец», – отмечают сопредседатели ААА.

Они подчеркивают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно «покупает иностранное влияние» с помощью дорогих подарков конгрессменам США. Такие действия являются вопиющим неуважением закона.

Напоминается, что ААА ранее призвала Министерство юстиции США расследовать иностранные поездки конгрессменов, нелегально финансируемые Азербайджаном. «Мы просим провести полное и всестороннее исследование данных действий Министерством юстиции», – пишут сопредседатели ААА.

Министерство юстиции подало ряд исков против Азербайджана в рамках Закона о коррупции за рубежом, однако Ассамблея отмечает, что этого недостаточно.

«Мы не хотим думать, что выплата Азербайджаном сотни тысяч долларов представителям “Podesta Group” для лоббирования интересов страны пресекает проведение данных расследований. Трудно сказать, что является причиной игнорирования со стороны США жесткого диктаторского режима Азербайджана – щедрость азербайджанского правительства или стратегические интересы США. Без “икорной дипломатии” Азербайджан не имеет значительного веса, чтобы бросить вызов ценностям и принципам политики США», – пишут авторы письма.

Резюмируя, Энтони Барсамян и Ван Крикорян отмечают, что алиевский режим также применяет «Икорную дипломатию» для того, чтобы отвлечь внимание от постоянных нарушений режима прекращения огня на границе с Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). Кроме того, азербайджанские власти нарушают основополагающие права и свободы своих собственных граждан. О нарушениях прав человека в Азербайджане неоднократно сообщали в своих докладах правозащитная организация «Human Rights Watch» и Хельсинкская комиссия США.

Напомним, что ранее «Европейская инициатива стабильности» опубликовала вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в которой описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков.

В исследовании описывается связь азербайджанских властей с итальянским парламентарием Лукой Волонте, который получил около 3 миллионов евро от Азербайджана за «свои грязные лоббистские услуги». Следы ведут также к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в стране.