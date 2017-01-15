Глава Бундестага Норберт Ламмерт предупредил о возможном вмешательстве в немецкие выборы

Deutsche Welle. Политические партии Германии должны принять меры, чтобы обезопасить себя от стороннего вмешательства и манипуляций в ходе предвыборной кампании перед выборами в бундестаг в 2017 году. Об этом председатель бундестага Норберт Ламмерт (Norbert Lammert) заявил в интервью изданиям немецкой медийной группы Funke в субботу, 14 января.

Он отметил, что не стоит испытывать иллюзии, что никто не попытается вмешаться в ход выборов в бундестаг. “Будут использованы все технические возможности”, – уверен Ламмерт, поэтому “необходимо взять на себя масштабные технические и финансовые расходы для своей защиты”.

“Тревожный сигнал”

Сторонники политических партий и кандидаты в депутаты должны отказаться от распространения в интернете недостоверной информации и рассматривать это как минимальный вклад в борьбу за прозрачность предвыборной кампании, подчеркнул Ламмерт. Нужны также действия, помогающие предотвратить появление фейковых сообщений и новостей для достижения политических целей, подчеркнул председатель бундестага.

Глава Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz), в свою очередь, призвал страны Евросоюза быть готовыми к попыткам России оказать влияние на ход выборов, которые должны пройти в ряде стран ЕС в 2017 году. “Если Россия действительно пыталась вмешаться в выборы в США, это должно стать для нас тревожным сигналом”, – заявил Шульц в субботу, 14 января, в интервью газете Die Welt. Необходимо сделать все возможное, чтобы исключить зарубежное вмешательство в выборы в Европе, констатировал политик.

Фото – Die Zeit