Операция «Атлантическая решимость»: Польша приветствует прибывший военный контингент США

Голос Америки. Польша в субботу официально приветствовала военный контингент США, прибывший в страну в начале недели в рамках части миссии НАТО, направленной на сдерживание российской агрессии в регионе.

Премьер-министр Польши Беата Шидло и министр обороны страны Антонио Мацеревич присутствовали на торжественной церемонии, состоявшейся в городе Жагань на западе страны.

«Присутствие американских солдат в Польше является еще одним шагом в нашей стратегии обеспечения безопасности для Польши и региона», – заявила Шидло после того, как обращаясь к солдатам, выразила надежду, что они «чувствуют себя как дома».

Переброска первой группы американских военных на территорию Польши из Германии началась в этот четверг. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эта операция угрожает российским «интересам и безопасности».

Согласно планам администрации США, в Польше должно быть размещено более 3 000 военнослужащих. Это самое большое количество иностранных военных на территории страны со времен окончания «холодной войны».

В ходе операции «Атлантическая решимость» (The Atlantic Resolve) американский воинский контингент, в распоряжении которого будет 87 танков «Абрамс» и более 500 единиц другой боевой техники, будет на ротационной основе размещаться не только в Польше, но и на территории других восточноевропейских стран-членов НАТО. В том числе – в Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии и Венгрии.

«Это одна из наиболее боеспособных частей США: хорошо обученная бронетанковая бригада, оснащенная нашим самым современным оружием и техникой», – заявил посол США в Польше Пол Джеймс во время субботней церемонии.

Переброска войск была одобрена администрацией Обамы в 2014 году как ответ на российскую агрессию в Украине.

Американские военные, входящие в боевую группу танковой бригады (Armored Brigade Combat Team), в четверг пересекли польскую границу в районе города Олжина. Они будут размещены на базе «Заган».

По словам Мацеревича, в ближайшие годы в Польше будут дислоцированы 7 тысяч военнослужащих США и других стран НАТО.

Фото – Голос Америки