Эта коварная зона бикини: ВВС – о сестрах, которые изобрели «эпиляцию по-бразильски»

Восковая эпиляция лобковых волос “в бразильском стиле” в последнее время приобретает всё большую популярность. Но как возник этот тренд? Об этом в статье «Эта коварная зона бикини: сестры, которые изобрели «эпиляцию по-бразильски» пишет Вибеке Венема на сайте Русской службы ВВС.

В туалете одного из лондонских офисов молодые женщины обсуждают свои предпочтения в сфере интимных причесок (или их полного отсутствия). 19-летняя Дженнифер ежемесячно удаляет воском все волосы на лобке: “Самое ужасное – это жуткая боль, раньше я никогда такой не испытывала, но теперь привыкла”.

“Я предпочитаю, чтобы внизу ничего не было, – говорит 27-летняя Лиза. – Кто-то удаляет волосы [в зоне бикини] перед пляжным отдыхом, а некоторые делают это ради мужчин, и тогда там удаляется вообще все”.

С тех самых пор, как эта тема – что женщины делают со своими лобковыми волосами: стригут, бреют, выщипывают, удаляют при помощи воска или же оставляют как есть – была впервые затронута в сериале “Секс в большом городе”, она постоянно вызывает споры и стала поводом для нескольких научных исследований.

Последние свидетельствуют, что удаление волос в интимной зоне стало делом обычным. В 2016 году, по данным опроса, проведенного медицинским изданием JAMA Dermatology , 84% американок, принявших участие в исследовании, тем или иным способом укорачивали волосы в зоне бикини, а 62% удаляли их подчистую.

При этом молодые женщины с большей готовностью обихаживают эту часть тела, чем те, кому за 40.

Более раннее исследование, проведенное “Журналом сексуального здоровья” (Journal of Sexual Medicine), увязало этот феномен с распространением порнографии. Эксперты тогда сделали вывод, что эта мода пришла из Южной Америки – отсюда и название “бразильская эпиляция”, которым обозначают полное удаление лобковых волос.

Но это еще не вся история.

“Воск в большом городе”

“Бразильская эпиляция зоны бикини родилась здесь, в Нью-Йорке, а не в Бразилии”, – утверждает Жонисе Падилья из салона J Sisters (“Сестры Джей”) в Манхэттене, где в начале 1990-х впервые начали проводить эту процедуру.

“Бразильский стиль” подразумевает глубокую эпиляцию волос интимной зоны, при этом для красоты может быть оставлена тоненькая волосяная “дорожка” или даже крохотный волосяной узор в форме треугольника или сердечка – по желанию клиентки.

“У вас полная свобода выбора в том, как это будет выглядеть”, – говорит одна из хозяек.

Жонисе – самая младшая из семи сестер-бразильянок, чьи имена начинаются с буквы J: Жосели, Жанейя, Жойсе, Жураси, Жуссара и Жудсейя. Они стали известны под общим именем “сестры Джей” (отсюда и название салона), поскольку никто не мог правильно произнести их имена.

Сегодня их салон популярен у богатых и знаменитых клиентов, которые приходят сюда на восковую эпиляцию или прочие косметические процедуры, оставляя в совокупности до 6 млн долларов в год. Но начиналось все более чем скромно.

“Их история – вдохновляющий пример того, как женщины, которые приехали в Америку без копейки как нелегальные иммигрантки и смогли самостоятельно добиться успеха, – говорит Лора Малин, автор выходящей вскоре книжки “Воск в большом городе”, повествующей об успехе сестер Джей. – Это история воплощения американской мечты”.

Семь сестер, или “В Нью-Йорк, в Нью-Йорк!”

Сестры родились в портовом городе Витория, расположенном между двумя мегаполисами – Рио и Баией.

Они выросли в большой семье (у них еще семеро братьев) с традиционным укладом, где мужчина – это царь и бог, иными словами – мачо. Отец запрещал им выходить на улицу без присмотра и не хотел, чтобы они шли куда-то работать.

Однако когда отец обанкротился, дочери начали зарабатывать – оказывать у себя в патио (внутреннем дворике дома) косметические услуги. Постепенно их бизнес рос, они открыли в городе три косметических салона и превратились в основных добытчиц.

“После школы я обычно болталась в салоне, вместо того чтобы ходить к подружкам в гости”, – рассказывает Джонис.

Казалось бы, в столь патриархальной семье единственный способ вырваться – это выйти замуж, однако четвертая по старшинству сестра Жосели очень хотела повидать мир. Она поднакопила денег и в 1982 году отправилась в Нью-Йорк, чтобы навестить свою бывшую соседку по Витории.

Жосели намеревалась погостить примерно месяц, но несколько сотен долларов, которые у нее были с собой, кончились буквально через несколько дней после приезда, поставив ее перед выбором: нужно было либо попытаться как-то заработать, либо ехать домой.

Конечно, она могла попасть в неприятную ситуацию. “Нью-Йорк был тогда гораздо более опасным городом, и многие женщины из Бразилии работали тут проститутками, так что уже изначально существовали предубеждения”, – поясняет Малин.

Не покладая рук

К счастью для Жосели, она много чего умела и, несмотря на то что не говорила по-английски, устроилась работать в маникюрный салон, которым владела португалка.

В те годы в моде были накладные акриловые ногти, которые снимались через пару недель и сильно травмировали ногтевую пластину и ложе, и Жосели стала специализироваться на восстановительных процедурах, чтобы вернуть ногтям клиенток здоровый вид и блеск.

Постепенно список ее клиентов рос, пока в один прекрасный день к ней не записался весьма влиятельный человек – оружейный магнат Аднан Хашогги. Хашогги вызывал Жосели на целый рабочий день, платя ей по 100 долларов за час, чтобы она могла в перерывах между его деловыми встречами заняться красой его ногтей.

Через Хашогги Жосели заполучила таких клиентов, как звезды кино и поп-музыки – например, Брук Шилдс и Род Стюарт, – а также редакторов модных журналов Elle и Marie Claire. Вскоре она стала очень неплохо зарабатывать, и постепенно, одна за другой, к ней переехали сестры.

Джонис была второй по счету. Нью-Йорк ее поразил. “Именно когда я приехала сюда, я поняла, что Бразилия – это страна третьего мира, – говорит она. – Мы так мало знали!”

В 1987 году сестры открыли свой первый маникюрный салон на 57-ой улице в Манхэтене, между Пятой и Шестой Авеню. В то время этот район был не самым приятным местом, и, как вспоминает Жонисе, все считали, что сестры сошли с ума.

В те годы для открытия маникюрного салона не требовалась лицензия, поэтому именно с этих услуг они и начали, но у них в запасе было еще довольно много косметических секретов.

Спустя несколько лет, в начале 1990-х, они начали предлагать своим клиенткам процедуру, тогда еще не имевшую конкретного названия – глубокую эпиляцию интимной зоны, то есть полное удаление волос с лобка и ниже, а не только с паховой складки и по верхнему краю трусиков, как это делалось раньше.

Их фирменный воск придумала одна из сестер – Жанейя.

Густые заросли на пляже

“Вообще-то, это довольно смешная история”, – вспоминает Малин.

Когда-то, еще в 1970-е годы, Жанейя вместе со своим мужем отдыхала в штате Баие на пляже; они попивали пивко и ели жареную рыбешку. Вдруг мимо них прошла роскошная девица в бикини, но когда она поравнялась с ними, то Жанейя, проводив ее взглядом, к ужасу своему увидала, что сзади из-под крошечных трусиков у нее торчат лобковые волосы.

“Эта картина стала для нее откровением”, – говорит Малин. Жанейя задумалась: “Господи, неужели у нас и там столько волос?”

Дома она проверила свою догадку: опасения подтвердились. Но когда она отправилась в салон, чтобы убрать волосы с промежности и анальной зоны, то в ответ услыхала: “Ты что – сумасшедшая? Я к тебе там прикасаться не буду!”

Тогда Жанейя решила сделать это сама. Она заперлась в эпиляционной кабинке с зеркалом, и после трех часов мучительных и очень болезненных экспериментов вышла оттуда с чувством изумительной легкости. Оставалось только убедить своих коллег последовать ее примеру.

“Они стали говорить: “Ой, мне теперь не стыдно ложиться в постель с мужчиной, я не буду стесняться пойти к врачу, я чувствую себя гораздо чище”, – рассказывает биограф сестер.

“Знакомим с культурой”

После того как они предложили эту процедуру нью-йоркскому бомонду, их фирменная глубокая эпиляция стала чрезвычайно популярной. Помогло, конечно, и то, что среди их клиенток были женщины-редакторы модных журналов.

“Нашей единственной ошибкой было то, что мы не назвали это “эпиляцией сестер Джей”, – признает Жонисе.

Но не обошлось и без проблем: палки в колеса стали вставлять неожиданные конкуренты.

Дело в том, что на то же самое время пришелся расцвет интернет-порнографии, где все чаще стали появляться совершенно обезволошенные на причинных местах актрисы и актеры.

“Это весьма удобно для съемок порно, но и для секса тоже”, – говорит режиссер фильмов для взрослых Анна Спан. В журналах Playboy и Penthouse также стали появляться модели без растительности на лобке.

По словам Жонисе, как-то им в салон позвонили из редакции Playboy и сказали, что это они первые выдумали такую модную штуку. “Они сказали: “Это наше, мы это делаем для нашего сайта,”- вспоминает Жонисе.

Ей же ничего другого не оставалось, как сказать, что в Бразилии так делают все подряд: “Я сказала, что мы всего-навсего знакомим людей с нашей культурой”.

“Именно поэтому во всем мире это стало известно как “бразильская эпиляция”. Я это так обыграла, чтобы они от нас отстали. Но началась эта мода здесь [в Нью-Йорке], а не там [в Бразилии]”.

Почти как психотерапия

Но люди не забыли, что настоящими первопроходцами в деле обезволошивания лобка были именно сестры Джей, и именно поэтому они были консультантами в таких телесериалах, как “Секс в большом городе” и “Сплетница” (“Gossip Girl”).

“Сара Джессика Паркер приходила к нам постоянно”, – говорит Жосели.

Впрочем, сестры могут похвастаться дружбой со многими знаменитостями.

“У них весьма доверительные отношения с людьми, – поясняет Малин. – Если вы раздвигаете ноги перед женщиной, то вам, по сути, больше нечего скрывать. Я многократно оказывалась в этой ситуации – в результате ты начинаешь болтать без умолку: депрессия, дети, анальный секс… Дикость, конечно, но с другой стороны, это приносит душевное облегчение – как будто к психоаналитику сходила”.

Помимо книги Лоры Малин, в Бразилии снимается биографический сериал о сестрах, или “драматическая комедия”, как говорят продюсеры.

“Это была большая смелость с их стороны – уехать из своего маленького города в Бразилии и отправиться в Нью-Йорк без денег и без знания английского, – полагает одна из продюсеров Карен Кастайо. – Они безумно трудолюбивые, я никогда не встречала того, кто мог бы с ними в этом сравниться”.

Волосатое будущее?

Какое же будущее ждет теперь “бразильскую эпиляцию”? Ведь вроде бы, все говорит о том, что эта мода постепенно теряет популярность.

Согласно данным недавно проведенного исследования, лишение интимной зоны волосяного покрова влияет на распространение венерических заболеваний.

Британская велосипедная сборная запретила эпиляцию “по-бразильски” на время Олимпийских игр, поскольку волосы защищают кожу от раздражения. Даже журнал Tatler недавно объявил о том, что в том, что касается генитальных причесок, возвращается мода на “естественный стиль”.

В том самом, уже упомянутом мной, туалете лондонского офиса этот тренд тоже отмечен. “Мальчики говорят: “Не делай ты этого! Когда ты все там сбриваешь, ты выглядишь, как младенец”, – говорит 23-летняя Алекс.

Ее приятельница Кэмерон, которой 21 год, с ней соглашается: “Да, мои друзья говорят, что им нравится, когда [у женщины] есть “кустик”, поскольку они в таком случае и себя чувствуют более зрелыми в сексуальном плане”.

Однако сестры Джей идут в ногу со временем. Во-первых, в последние 10 лет у них стало полно клиентов-мужчин, которым тоже нужна эпиляция различных частей тела.

А с тех пор как Жосели обнаружила у себя на лобке первый седой волос, салон стал предлагать и услугу по окрашиванию лобковых волос – чтобы не получилось так, как в одном из эпизодов “Секса в большом городе”.

Куда бы ни вывернула переменчивая мода, ясно одно: благодаря влиянию сестер уход за интимной частью тела навсегда останется делом обыденным, чем-то вроде чистки зубов.

Некоторые приведенные в материале имена были изменены.

Фото – ВВС