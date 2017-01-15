Индонезийский еженедельник TEMPO: «Разве Вы еще не видели Арарат? Вы пропустили великое дело»

Известный индонезийский еженедельник TEMPO опубликовал статьи об Армении и Арцахе. Перевод статей на армянский представляет департамент прессы, информации и по связям с общественностью МИД РА.

Нагорно-Карабахский конфликт до сих пор остается неразрешенным. Ранее являющийся частью СССР Нагорный Карабах является ареной этнического конфликта, как многие считают, самого острого на Южном Кавказе.

Сегодня посещающие Арцах иностранцы удостаиваются жесткого отношения со стороны Азербайджана – им запрещают въезд в эту страну. Тем не менее, журналист «Темпо» Фамега Путри посетил Армению и Арцах в середине октября, после чего опубликовал статью о своем визите. Представляем статью с некоторыми сокращениями.

«На протяжении многих веков Нагорный Карабах был яблоком раздора между армянами христианами и мусульманами под покровительством Турции и Персии (Иран). После Первой мировой войны Советский Союз включил Нагорный Карабах в состав Азербайджана в качестве автономной области, хотя Нагорный Карабах был населен преимущественно армянами. В конце 1980-х Нагорно-Карабахская Автономная Область приняла решение о воссоединении с Арменией, а чуть позже Нагорный Карабах объявил о своей независимости. В ходе войны после этих событий погибло десятки тысяч людей, а сотни тысяч стали беженцами.

Хотя было подписано соглашение о прекращении огня, и Азербайджан, и Нагорный Карабах несут потери в результате нарушения режима прекращения огня.

В то же время город Степанакерт ведет нормальную жизнь. Там много магазинов с модной одеждой и городской рынок со свежими фруктами, также жизнерадостные дети, посещающие школу Степанакерта, приветствуют меня на пути.

Чистый и аккуратный центр Степанакерта напоминает европейский город, но в отличие от европейского города, улицы Степанакерта полны молодыми военнослужащими.

Если в городе Ачехе Индонезии на каждом километре стоит контрольно-пропускной пункт, то в Степанакерте нет таких контрольно-пропускных пунктов. И хотя есть много солдат на улицах, большинство из них не имеют с собой никакого оружия.

Через несколько дней после моего возвращения из Степанакерта я узнал в Ереване об очередном нарушении режима прекращения огня на границе, ставшем причиной гибели человека. Армянский солдат Гурген Айвазян был убит на фронте 28 октября. Согласно сообщениям, азербайджанская сторона предприняла провокационные действия с использованием гранатометов.

Как сказал мне таксист, до тех пор, пока есть жертвы с обеих сторон, в войне нет победителей.

Все в Ереване спрашивали меня: «Разве Вы еще не видели Арарат? Вы пропустили великое дело». Арарат является гордостью армян. Это национальный символ.

Сегодня гора Арарат находится на территории Турции. Одно из мест, с прекрасным видом на Арарат является Хор Вирап – монастырь, который расположен в непосредственной близости от турецкой границы. Гора Арарат считается местом, где пристал ковчег Ноя, и она присутствует в истории Армении и ее народа с древних времен, и много песен и стихов посвящены ей».

Из-за бедствий, случившихся с Арменией в прошлом, многие армяне нашли убежище в Сирии. Теперь, когда Сирия переживает серьезный кризис, сирийские армяне возвращаются на родину. Возвращаются те сирийские армяне, предки которых спаслись от геноцида армян в Оманской Турции и которые нашли убежище в сирийских городах, в том числе – в Алеппо.

Кайцак Чапахджурян – один из сирийских армян, который покинул родной Алеппо четыре года назад вместе с семьей – отцом, матерью, сестрой. До приезда в Армению – в 22 года Кайцак основал в Алеппо хлебопекарню. Сегодня в центре Еревана Кайцак имеет свой бизнес «Ламаджо Кайц»: «Возможно, однажды я вернусь в Алеппо, чтобы встретиться с живущими там родными», – говорит Кайцак, дяди и тети которых все еще живут в Алеппо с надежной на то, что война однажды закончится. Даже после окончания войны он не желает возвращаться в Алеппо. Его отец два года назад ушел из жизни и был похоронен в Ереване. «Армения – наш дом, мы не хотим уезжать»,- говорит Кайцак.

Кайцак с семьей, как и тысячи других сирийских армян, нашли убежище в Армении. Несмотря на то, что Армения страна небогатая, однако она на третьем месте в Европе по числу принятых сирийских мигрантов – после Германии и Швеции.

Пресс-служба МИД Армении