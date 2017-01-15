«Работать втроем вместо восьмерых, конечно же, будет тяжело»: Эрмине Нагдалян

В предстоящей 23-27 января в Страсбурге зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оппозиционные члены армянской делегации ПАСЕ, вероятно, не примут участия, так как будут заниматься организационными вопросами, связанными с парламентскими выборами, которые пройдут 2 апреля. В Страсбург поедут руководитель армянской делегации в ПАСЕ Эрмине Нагдалян и члены делегации, республиканцы Наира Карапетян и Самвел Фарманян. В беседе с Aravot.am руководитель ППА, член армянской делегации Наира Зограбян сообщила, что она и Микаел Мелкумян по уважительным причинам не примут участия в сессии ПАСЕ, так как займутся организационными вопросами партии.

Член армянской делегации в ПАСЕ, руководитель фракции АНК Левон Зурабян на вопрос Aravot.am, сориентировался ли он уже в вопросе участия, ответил: «Пока не решил». На наше замечание, что для армянской делегации ожидается довольно сложная сессия: будет обсуждаться так называемый доклад Алиева – неблагоприятный для Армении документ, и возможно ли, что господин Зурабян по этой причине отдаст предпочтение сессии ПАСЕ, а не организационным вопросам, Левон Зурабян ответил: «Не могу сказать, в данный момент есть вопросы, окончательное решение на которые я не нашел. Через день, два станет ясно».

Мы встретились с руководителем армянской делегации в ПАСЕ Эрмине Нагдалян. Она сообщила, что в данный момент никто из членов делегации официального отказа по поводу от участия не представлял. На наше замечание, что ожидается сложная сессия, а следовательно, не будет ли трудно работать в Страсбурге втроем, госпожа Нагдалян ответила: «Независимо от того, какой будет обсуждаться доклад, работать втроем вместо восьмерых, конечно же, будет сложно».

Эрмине Нагдалян сообщила, что за неделю до следующей сессии делегация проведет в Ереване совещание, где и будут внесены уточнения. На замечание, не означает отказ представителей оппозиции ехать в Страсбург, что представителей правящего крыла делегации ставят перед фактом, госпожа Нагдалян ответила: «Делегация многопартийная, где оппозиционных представителей по численности больше, чем представителей правящего крыла. Конечно, во время важных, ответственных вопросов, при важных ситуациях, как правило, делегация работает сплоченно, но каждый имеет свои партийные задачи, и порой они бывают приоритетными».