National Geographic включил Ереван в список шести самых неожиданных для гурманов городов мира

Журнал National Geographic включил Ереван в список шести «неожиданных для гурманов городов», напомнив, что недавно Армения вошла в топ-10 стран для путешествий.

Автор статьи предлагает туристам начать день в Ереване с площади Азнавура, на завтрак попробовать французские тосты в библиотеке-кафе «Артбридж», откуда можно купить также путеводитель по городу и открытки. После утреннего осмотра достопримечательностей, можно пообедать, попробовав традиционные грузинские хинкали в «Хинкали», в полдень – насладиться чашечкой холодного кофе или вина и отдохнуть в современном итальянском кафе «Мартини Рояль». Блюда традиционной армянской кухни автор советует пробовать к концу дня в ресторане «Долмама», который сам по себе уже напоминает древнее произведение искусства. «Армения славится еще одним традиционным блюдом – хоровацем (шашлык)», – пишет автор, советуя попробовать лучший хоровац в Ереване на улице Прошяна, где находятся множество ресторанов.

Ночью автор предлагает прогуляться по Каскаду, где есть много уютных кафе.

В вечерние часы, по мнению автора статьи, идеальным является открытый ресторан «Шарль», где можно отведать блюда как европейской, так и армянской кухни, после чего насладиться кофе или вином в кафе «Малоко», или же попробовать вкусный шоколад в «Каскад Шоколатерия».

В список журнала вместе с Ереваном также вошли Будапешт, Детройт, Сантьяго, Дакар и Веллингтон.