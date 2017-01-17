«Гагик Царукян, кажется, не вернется»: Виген Акобян

По мнению эксперта по политическим и избирательным технологиям Армена Бадаляна, де-юре в Армении начались выборные процессы. «РПА начала свою предвыборную кампанию тогда, когда сменился премьер-министр, премьер-министр – сильная сторона РПА, и он будет использован в избирательных процессах. По всей вероятности, РПА пойдет на выборы одна, республиканцы уже отметили это», – сказал вчера в Пресс-клубе «Айели» Армен Бадалян.

По его мнению, у АРФД без покровительства президента нет того рейтинга, чтобы пройти в Национальное собрание: «А формирование блоков решает вопрос обеспечения нужного числа. Как заполнить эти рейтинговые списки, набрать людей, накопить ресурсы. Блоки больше основаны на проформе, в них нет содержания».

Аналитик Виген Акобян видит на политической арене некоторую неопределенность, обусловленную большим вопросом – возвращается, или не возвращается в большую политику Гагик Царукян:

«Есть много политических сил, которые пока находятся на распутье, не могут сориентироваться, как им поступить. Один вариант, если Царукян выдвигает свою кандидатуру, и другой – если не участвует в выборах. В ближайшие дни этот вопрос получит свое разрешение. На мой взгляд, Гагик Царукян, кажется, не вернется». Господин Акобян считает, что власть беспокоит вопрос, какие политические силы будут представлены в парламенте: «Власть будет стремиться получить в парламенте более пеструю картину, и иметь не одну сильную оппозиционную силу, а несколько политических сил, которые будут легко управляемы. Как показал пример выборов в Ванадзоре, власть может добиваться своего даже в партиях, заключивших соглашение».