Министр юстиции Арпине Ованнисян встретилась с представителями Совета Европы

Министр юстиции Армении Арпине Ованисян находится с рабочим визитом во Франции для участия в предстоящей 16 января во встрече «Программа действий Армения-Совет Европы на 2015-18 гг. Достижения и перспективы».

Как сообщает пресс-служба Минюста Армении, в рамках визита министр вчера встретилась с комиссаром по правам человека СЕ Нильсом Муйжниексом и генеральным секретарем СЕ Торбьорном Ягландом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся программы действий на 2015-18 гг., защиты права человека, Избирательного кодекса и выполнения решений Европейского суда по правам человека.