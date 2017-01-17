«Дело о елке»: Геворга Сафаряна приговорили к 2 годам лишения свободы

Вчера суд первой инстанции общин Кентрон и Норк-Мараш обнародовал свой вердикт по известному делу о «новогодней елке» в отношении члена «Учредительного парламента» Геворга Сафаряна.

Он был приговорен к 2 годам лишения свободы. Напомним, что с момента ареста Геворга Сафаряна прошел уже 1 год. Отметим также, что в своем последнем выступлении Геворг Сафарян сказал, что судебная система напоминает роман «Процесс» Кафки.

На вопрос о том, какие у него ожидания от суда, насколько вероятно, что после вынесения приговора он отправится домой, Геворг Сафарян, словно предчувствуя, сказал: «Отправлюсь снова в Нубарашенское УИУ».