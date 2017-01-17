Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:22 | Январь 17 2017

«Дело о елке»: Геворга Сафаряна приговорили к 2 годам лишения свободы

«Дело о елке»: Геворга Сафаряна приговорили к 2 годам лишения свободы

Вчера суд первой инстанции общин Кентрон и Норк-Мараш обнародовал свой вердикт по известному делу о «новогодней елке» в отношении члена «Учредительного парламента» Геворга Сафаряна.

Он был приговорен к 2 годам лишения свободы. Напомним, что с момента ареста Геворга Сафаряна прошел уже 1 год. Отметим также, что в своем последнем выступлении Геворг Сафарян сказал, что судебная система напоминает роман «Процесс» Кафки.

На вопрос о том, какие у него ожидания от суда, насколько вероятно, что после вынесения приговора он отправится домой, Геворг Сафарян, словно предчувствуя, сказал: «Отправлюсь снова в Нубарашенское УИУ».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Право
Теги: , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда