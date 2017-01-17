В нашу страну проник вирус гриппа H3N2, называемого «гонконгским»: «Айкакан жаманак»

Если в прошлом году нашу страну в основном обошел грипп подтипа H1N1 или так называемого «свиного гриппа», то в этом году к нам проник вирус гриппа H3N2, называемого «гонконгским». И хотя еще в начале сезона в отношении «гонконгского» гриппа были некоторые опасения, однако, по сравнению со «свиным гриппом» он более «гуманен». Известно, что в тот же период прошлого года ситуации в связи с гриппом была значительно напряженной. В частности, в Армении были зарегистрированы даже случаи смерти. В нынешнем сезоне, к счастью, заболеваний с необратимым исходом зафиксировано не было.

Начальник отдела Особо опасных и респираторных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА Лиана Торосян, представляя эпидемиологическую ситуацию в стране, отмечает: «Поликлиники работают и в выходные дни, но население в основном сразу же обращается в больницы. На сегодняшний день зафиксировано небольшое увеличение обращений в больничные отделения, но за счет этого уменьшились обращения в поликлинические организации и вызовы скорой помощи, связанные с респираторными инфекциями и пневмонией».

«Если сравнивать наши данные с тем же периодом прошлого года, то зафиксировано в три раза меньше как экстренных вызовов скорой помощи, так и обращений в поликлиники. Такая же ситуация и в больничных отделениях», – добавила специалист Минздрава.

Лиана Торосян отметила, что по состоянию на вчерашний день в связи с острыми респираторными заболеваниями в поликлиники в этот день обратились около 600 человек. Данные о больницах, по ее словам, на тот момент еще не были обобщены.

Анна ЗАХАРЯН

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