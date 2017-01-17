Это наверное впервые в мире, когда роскошный «7-звездочный» объект становится военным училищем: «Айкакан жаманак»

В прошлую субботу министр обороны РА Виген Саргсян в эфире программы «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») Общественного телевидения заявил, что построенный в Дилижане учебный центр Комитета госдоходов (КГД) будет предоставлен Министерству обороны. Министр сообщил, что уже попросил Сержа Саргсяна и Карена Карапетяна обсудить такую возможность.

Согласно министру, «учебный центр» КГД может в дальнейшем служить военному училищу «Монте Мелконян». Можно утверждать, что политическое решение о предоставлении министерству обороны «Учебного центра» уже принято. Теперь попытаемся представить, что это значит, и насколько этот объект удобен для военного училища Это будет, пожалуй, первый в мире случай, когда, образно говоря, роскошный «7-звездочный» объект становится военным училищем.

Такого сверхроскошного училища нет даже в США, оборонному бюджету которой выделяется 580 млрд. долларов и который превышает наш военный бюджет в 1400 раз. Нет и в Китае, военный бюджет которого составляет 215 млрд. долларов – в 540 раз больше, чем наш военный бюджет… В случае с Россией это соотношение равно 185, Великобритании – 138 и так далее. Но ни одна из этих стран не позволит себе предоставить под военное училище объект с «7-звездочным» комфортом.

Чтобы было понятно, о каком объекте идет речь, перечислим несколько его «достоинств». Объект имеет одно основное здание и множество других построек. Пять коттеджей, каждый из которых имеет несколько спален. В объекте есть спа-центры, сауны, ресторан, несколько кафе, несколько теннисных кортов, отдельная гостиница… Эта постройка мягко, очень мягко говоря, роскошно меблирована. В частности, двери – производства итальянской фирмы «NOVIPLA» – деревянные и бронированные. Использованы итальянские «шпоновые плитки высокого качества», изготовленные в Арабских Эмиратах плитки из пресс-гранита, унитазы, керамические умывальники, биде.

Только по одному договору для этого объекта была приобретена кухонная утварь на 41 млн. драмов. Специальные, предусмотренные для рыбы вилки, столовые приборы для стейка… Покрытые хромом ножницы для обреза сигар, «металлические ложки для льда», «металлический шейкер», «Измельчитель льда со стеклянной, металлической крышкой, емкостью 1,5 литров»…

Например, для вилки с тремя зубчиками установлена длина – 204 мм, с 4 зубчиками – 203 мм. Было куплено 114 штук металлических коробок для салфеток, каждая по 40 тысяч драмов, каждая мыльница стоила 60 тысяч драмов… Каждое из «увеличительных зеркал» в ванных комнатах стоит примерно 100 долларов. Занавеси немецкие. Вся постройка облицована шлифованным травертином.

Словом, согласно только официальным документам, из госбюджета на этот объект было потрачено 26 миллиардов долларов или примерно 60 миллионов долларов. Для сравнения отметим, что построенная в центре Еревана огромная международная брендовая гостиница обошлась в 23 миллиона долларов. Дилижанский объект фактически почти дороже более чем в два раза.

Айк ГЕВОРГЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»