Лавров: ЕАЭС имеет «очень хорошие перспективы» и приносит «реальные результаты»

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет «очень хорошие перспективы» и приносит «реальные результаты». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, которую транслирует канал «Россия 24», передает Газета.Ру.

«Несмотря на все сложности, связанные с нынешней внешнеэкономической конъюнктурой, несмотря на переговоры, которые идут внутри ЕАЭС, вижу, что это объединение имеет очень хорошие перспективы. Уже есть реальные результаты, которые состоят в том, чтобы наши граждане почувствовали плюсы от участия наших стран в ЕАЭС», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что структура ЕАЭС поступательно развивается. Лавров добавил, что о перспективности объединения свидетельствует и тот интерес, который к нему проявляют многие внешние игроки.