Гагик Царукян объявил об «открытии» «закрытой страницы» и своем возвращении в политику: видео

Бывший лидер и основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян выступил сегодня с заявлением, в котором сообщил, что возвращается в политику. Он отметил, что никогда не стремился к власти, и все так же не стремится к какой-либо должность ради славы и собственных амбиций. Он вновь подчеркнул, что прекратил политическую деятельность только для того, чтобы не позволить перерасти мирному и справедливому недовольству народа в конфронтацию и кровопролитие. «Я бы никогда не простил себя за возможные человеческие потери и благодарен, что народ меня понял», – отметил он в своем заявлении.

Гагик Царукян подчеркивает, что воздержался бы от участия в политических процессах, если бы увидел и был уверен, что наша страна движется правильным путем, экономика развивается, а уровень благосостояния народа растет. «К сожалению, у нас значительная эмиграция, слабая и больная экономика, постоянно растущая бедность и безработица, и неуверенность в будущем. Я не могу быть безразличным к судьбе своего народа, особенно, когда каждый день ко мне обращаются тысячи граждан, советуя вернуться в политику. Ко мне обращаются мои соратники по партии, члены «Процветающей Армении», с кем я прошел долгий путь, ко мне обращаются представители разных партий и организаций, которые уверены, что мое возвращение поможет исправить эту тяжелую ситуацию…».

Он также отмечает, что осуществляемая им благотворительность, каких бы она объемов ни была, не может решить все проблемы, стоящие перед народом, и подчеркивает, что необходимо сформировать «не общество, которое ждет благотворительности, а необходимые условия для развития экономики и создания рабочих мест». В заключение Гагик Царукян указывает, что исходя из того, что парламентские выборы 2017 года будут судьбоносными для будущего Армении, а также учитывая внешние и внутренние проблемы, стоящие перед нашей страной, и с учетом общественного требования, он возвращается в политику и будет участвовать в парламентских выборах 2017 года.