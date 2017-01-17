Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:40 | Январь 17 2017

В Стамбуле арестован террорист из ИГИЛ, убивший в новогоднюю ночь 39 человек: Ermenihaber.am – (видео)

В Стамбуле арестован террорист из ИГИЛ, убивший в новогоднюю ночь 39 человек: Ermenihaber.am – (видео)

Турецкая полиция задержала человека, совершившего в ночь с 31 декабря на 1 января теракт в Стамбульском клубе «Рейна». По предварительным данным, он по национальности узбек, его зовут Абдулкадыр Машарипов, который использовал псевдоним Абу Мохаммед аль Хорасани.

Он был арестован в г.Эсеньюрт, в квартире, где скрывался. Как сообщает сайт турецкой газеты «Milliyet», во время задержания террорист сопротивления не оказал.

Сообщается также, что группа захвата Департамента по борьбе с терроризмом специальных сил Стамбула приступила к спецоперации по задержанию после 24-часового непрерывного наблюдения.

Подробности – на сайте Ermenihaber.am

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Рубрики: Международные
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