Зампредседателя РПА Армен Ашотян к возвращению Гагика Царукяна «относится положительно»

Радио Азатутюн. Заместитель председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян, «положительно относится к намерениям политических сил и деятелей, в том числе Гагика Царукяна и партии «Процветающая Армения» (ППА), участвовать в парламентских выборах 2017 года».

«Инициировав конституционные реформы, мы создали все основания для того, чтобы сделать политическую систему Армении более открытой и более гибкой. Теперь политическая система будет реформироваться и совершенствоваться в первую очередь благодаря конкуренции политических объединений. С этой точки зрения предстоящие выборы имеют важнейшее значение для реализации выдвинутого нами курса развития. Следовательно, каждая политическая команда, которой есть что сказать народу и которая может должным образом предстать с логичной программой, имеет право испытать свои силы на предстоящих выборах, и это можно только приветствовать», – отметил Ашотян.

«Заявление Гагика Царукяна было заявкой на участие в выборах, и оно может принести пользу политической конкуренции, независимо от того, насколько мы согласны с наблюдениями, содержащимися в заявлении, независимо от того, насколько они согласны с нашими четкими наблюдениями», – также сказал Ашотян. «Я думаю, что ожидается интересная конкурентная борьба», – добавил зампред РПА.

Напомним, что за несколько месяцев до проведения конституционного референдума, когда выступавшая с оппозиционных позиций партия «Процветающая Армения» заявила о возобновлении митинговой борьбы и подвергла резкой критике власти во главе с президентом Сержем Саргсяном, Царукян неожиданно решил уйти из политики. За несколько дней до этого его решения Серж Саргсян назвал лидера ППА «злом» для страны и «псевдополитическим явлением». Несколько руководящих членов РПА, в том числе и Ашотян, говоря тогда о Царукяне, использовали крайне резкие выражения.

Фото – Радио Азатутюн