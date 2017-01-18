На линии соприкосновения от выстрела противника погиб военнослужащий Армии Обороны НКР

Сегодня 18 января около 14:00 по ереванскому времени на оборонительном участке одной из воинских частей Армии Обороны НКР, дислоцированной на южном направлении линии соприкосновения, в результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Андраник Смбатович Мусикян, 1997 г.р..

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.