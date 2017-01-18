Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:42 | Январь 18 2017

На линии соприкосновения от выстрела противника погиб военнослужащий Армии Обороны НКР

На линии соприкосновения от выстрела противника погиб военнослужащий Армии Обороны НКР

Сегодня 18 января около 14:00 по ереванскому времени на оборонительном участке одной из воинских частей Армии Обороны НКР, дислоцированной на южном направлении линии соприкосновения, в результате стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Андраник Смбатович Мусикян, 1997 г.р..

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны НКР разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

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Рубрики: Военные
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