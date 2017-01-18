Госдепартамент США – об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан

Радио Азатутюн. Хотя вопросы экстрадиции блогера Александра Лапшина должны комментировать страны, вовлеченные в этот процесс, США напоминают о необходимости защиты свободы слова, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Лучше каждой конкретной стране говорить об этом. Но свобода слова важна для нас», – ответил он на вопрос об отношении США к экстрадиции из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска блогера Александра Лапшина, задержанного по запросу Азербайджана, является вопросом правовой плоскости.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет стараться разрешить ситуацию с гражданином России и Израиля Лапшиным, задержанным за посещение Нагорного Карабаха. По словам Лаврова, Москва выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами «той или иной территории в том или ином регионе», а также против экстрадиции россиян, задержанных в каком-либо государстве, в третью страну.

В середине декабря Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. В Генеральной прокуратуре Беларуси сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято.

http://www.aravot.am/2017/01/18/846366/