В Армении прошла Всемирная Олимпиада Роботов

В 2016 году впервые в Армении состоялся один самых массовых школьных конкурсов по созданию роботов – Всемирная Олимпиада Роботов. Олимпиада проходила под девизом «Борись против отходов!». Роботы должны помогать детям очищать территорию от дома к школе, собирать ненужный мусор и выбрасывать его в рассортированные ящики для утилизации мусора и выполнять другие подобные задания. Целью Олимпиады было вовлечь школьников в практическую научную деятельность, развивать логику и инженерные способности учеников, создать предпосылки для развития творческих способностей школьников, дать возможность ученикам расширить кругозор посредством изучения роботов и робототехники в школе.

Первый международный турнир состоялся в 2004 году, в нем приняли участие 4000 команд из 12 стран. Сегодня в олимпиадах участвуют более 21 000 команд из 55 стран. Эксклюзивный организатор национального этапа «Олимпиады-2016» – образовательный фонд «АЙБ». Эксклюзивный спонсор – компания «Creative Educational Technologies» (CET), которая является официальным поставщиком «LEGO® Education» в Армении.

Победителем армянского национального этапа была признана команда Arm Cyber Kids, которая в ноябре отправилась в Дели для участия в международном конкурсе и представления Армении, заняв 21-е место. Это прекрасный результат, учитывая то, что Армения впервые участвует в олимпиаде. Мы все гордимся нашей командой и с нетерпением ждем олимпиады, которая состоится в этом году.

Пресс-релиз