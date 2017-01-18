Омбудсмен не всю информацию представил Human Rights Watch?

Офис Защитника прав человека РА оказал поддержку известной международной правозащитной организации, предоставив ей соответствующую информацию о захвате прошлогодним летом в Ереване полка ППС и развернувшихся после этого событиях. Сегодня об этом рассказал защитник прав человека РА Арман Татоян, отвечая на вопрос Aravot.am.

Напомним, что Human Rights Watch на днях опубликовал доклад 2017 года. В части, касающейся прав человека в Армении, в частности, сказано: «Власти Армении не смогли привлечь к достойной ответственности тех правоохранителей, которые несут ответственность за применение несоразмерной силы в отношении мирных демонстрантов в 2016 году».

Заместитель председателя Комиссии Национального Собрания Армении по правам человека и общественным вопросам, член РПА Маргарит Есаян расценила доклад как односторонний, так как в нем не упоминается о трех погибших полицейских.

На вопрос Aravot.am, не забыл ли офис ЗПЧ предоставить данную информацию зарубежным коллегам, Арман Татоян отказался комментировать мнение госпожи Есаян, и отметил, что в своем докладе, который будет опубликован в ближайший месяц, он представит этот вопрос полностью и всесторонне.

Подробности – в видеоматериале: