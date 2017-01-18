Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:06 | Январь 18 2017

Омбудсмен не всю информацию представил Human Rights Watch?

Омбудсмен не всю информацию представил Human Rights Watch?

Офис Защитника прав человека РА оказал поддержку известной международной правозащитной организации, предоставив ей соответствующую информацию о захвате прошлогодним летом в Ереване полка ППС и развернувшихся после этого событиях. Сегодня об этом рассказал защитник прав человека РА Арман Татоян, отвечая на вопрос Aravot.am.

Напомним, что Human Rights Watch на днях опубликовал доклад 2017 года. В части, касающейся прав человека в Армении, в частности, сказано: «Власти Армении не смогли привлечь к достойной ответственности тех правоохранителей, которые несут ответственность за применение несоразмерной силы в отношении мирных демонстрантов в 2016 году».

Заместитель председателя Комиссии Национального Собрания Армении по правам человека и общественным вопросам, член РПА Маргарит Есаян расценила доклад как односторонний, так как в нем не упоминается о трех погибших полицейских.

На вопрос Aravot.am, не забыл ли офис ЗПЧ предоставить данную информацию зарубежным коллегам, Арман Татоян отказался комментировать мнение госпожи Есаян, и отметил, что в своем докладе, который будет опубликован в ближайший месяц, он представит этот вопрос полностью и всесторонне.

Подробности – в видеоматериале:

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Рубрики: Политика, Право
Теги: , , , , ,

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда