Омбудсмен Армении: «Людей зверски убивают за то, что они армяне»

«О какой мирной платформе может идти речь, когда людей жестоко убивают за то, что они армяне. Апрельская война… Посмотрите доклад ЗПЧ НКР, нашу работу в то время, заявления… жестоко убивались именно за то, что эти люди были армянами. Более того, солдат, который совершал эту жестокость, демонстрировал отрезанную голову перед своей общественностью, как предмет гордости, и это становилось предметом похвалы. У нас есть кадры, которые мы представили и международным структурам», – сказал во время приглашенной сегодня пресс-конференции Защитник прав человека РА Арман Татоян, комментируя заявление о мирной платформе перебравшихся в Баку Ваграма Мартиросяна и его друзей.

В таких условиях, в том числе и в свете последних событий возле села Чинари, когда звучат угрозы, есть явная опасность, грозящая жизни и детей, и гражданского населения, Арман Татоян считает несерьезными разговоры о мирной платформе. Арман Татоян замечает, что этот вопрос – предмет обсуждения не только среди армян или в Армении. Он изучил интервью известного эксперта Томаса де Ваала, где тот отмечает, что переправившиеся в Баку эти люди не входят ни в одну организацию в Армении.

Арман Татоян считает, что в связи с нарушением прав человека в дни войны большую роль играет ЗПЧ НКР. Он, по мнении Армана Татояна, должен быть вовлечен во все процессы, и защита прав человека не должны считаться с границами. А по поводу ареста и намерения экстрадировать в Баку известного блогера Александра Лапшина Арман Татоян сказал: «Я считаю это очень тревожным. Это серьезная угроза с точки зрения свободы слова и вообще прав человека». Арман Татоян указал, что произошедшее противоречит прецедентной практике Европейского суда.

Напомним, что вчера Общественный совет Армении направил письмо президенту Беларуси. Арман Татоян подчеркнул, что они тоже держат этот вопрос в центре внимания, и всеми возможными способами будут защищать свободу слова.